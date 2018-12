Scène peu commune dans le prestigieux Bureau ovale: le mur à la frontière du Mexique promis par Donald Trump en campagne a donné lieu mardi à de très vifs échanges entre le président américain et les leaders démocrates du Congrès.

"Il n'y a pas de sécurité aux frontières sans le mur!": assis sur le bord de sa chaise, Donald Trump se crispe, s'échauffe, brandit ses fiches.

Installés sur les canapés beiges disposés de part et d'autre, ses deux invités du jour écoutent. A sa gauche, Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat. A sa droite, Nancy Pelosi, qui devrait prendre en janvier la tête de la Chambre des représentants.

"C'est un sujet difficile (...). Nous n'aurons probablement pas d'accord aujourd'hui", lance le magnat de l'immobilier, en présence d'un petit groupe de journalistes, lors de cette rencontre marquant le début des négociations sur la loi budgétaire qui doit être adoptée d'ici le 21 décembre.

Menaçant d'aller jusqu'au "shutdown" (paralysie de certaines administrations) si les démocrates refusent de voter le financement de son emblématique promesse de campagne, Donald Trump dénonce le danger que représentent selon lui les "caravanes" de réfugiés qui tentent de pénétrer aux Etats-Unis.

....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!