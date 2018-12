Le PDG de Twitter critiqué pour sa retraite spirituelle au Myanmar

Le PDG de Twitter aurait dû mieux penser à son affaire avant de peser sur l'oiseau bleu.

Jack Dorsey est sous les feux de la critique après avoir vanté les bienfaits de sa retraite spirituelle de 10 jours sur le réseau social, dimanche. Le hic? Cette retraite avait lieu au Myanmar, où une violente junte militaire a procédé au génocide de la population des Rohingyas, tuant des milliers de personnes, et forçant le déplacement de centaines de milliers d'autres.

For my birthday this year, I did a 10-day silent vipassana meditation, this time in Pyin Oo Lwin, Myanmar 🇲🇲. We went into silence on the night of my birthday, the 19th. Here's what I know 👇🏼 — jack (@jack) 9 décembre 2018

«Pour mon anniversaire cette année, j'ai fait une méditation vipassana de 10 jours de silence, cette fois à Pyin Oo Lwin, au Myanmar. Nous avons plongé dans le silence le soir de mon anniversaire, le 19. Voici ce que je sais.»

Dans une série de tweets qui ont suivi, Jack Dorsey a expliqué ce qu'est exactement une méditation vipassana. «L'objectif singulier de la Vipassana est de pirater la couche la plus profonde de l'esprit et de la reprogrammer: au lieu de réagir inconsciemment à des sentiments de douleur ou de plaisir, observer consciemment que toutes les douleurs et tous les plaisirs ne sont pas permanents et finiront par disparaître», a-t-il expliqué.

Myanmar is an absolutely beautiful country. The people are full of joy and the food is amazing. I visited the cities of Yangon, Mandalay, and Bagan. We visited and meditated at many monasteries around the country. pic.twitter.com/wMp3cmkfwi — jack (@jack) 9 décembre 2018

«Le Myanmar est un pays absolument magnifique. Les gens sont pleins de joie et la nourriture est incroyable. J'ai visité les villes de Yangon, Mandalay et Bagan. Nous avons visité et médité dans de nombreux monastères du pays.»

Cependant, plusieurs internautes ont vite répondu à Dorsey qu'il faisait la promotion d'une destination voyage qui n'avait pas un très bon bilan en respect des droits humains.

Out of all the places you picked a spot w/ an ongoing genocide. — adnan(╯°□°)╯︵ ┻━┻ (@werzadnan) 10 décembre 2018

«De tous les endroits, vous avez choisi une place avec un génocide en cours.»

next time please also visit #Kutupalong, the largest refugee camp on this planet. With >1 million displaced Myanmar #Rohingya minorities who fled genocide of minorities in Myanmar! Kids, snatched from mom were thrown in fire, parents chopped into pieces in front of kids! pic.twitter.com/fAUnXnFiCM — محسن جميل الأركاني (@Mohsin9F) 10 décembre 2018

«La prochaine fois, visitez aussi #Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés de cette planète. Avec plus d'un million de personnes de la minorité #Rohingya du Myanmar qui ont fui le génocide des minorités au Myanmar! Des enfants volés à leur mère ont été jetés dans le feu, des parents découpés en morceaux devant les enfants!»

The screams of the Rohingya didn't break that silence? It must take discipline to ignore such horror. — Walter Shaub (@waltshaub) 10 décembre 2018

«Les cris des Rohingyas n'ont pas brisé ce silence? Ça doit prendre de la discipline pour ignorer une telle horreur.»

«Excusez-moi, je dois aller vomir.»

Could you feel the vibration of all the slaughtered Rohingya? Were these the same monks who support and participate in their genocide? Great job in giving these hate filled people more support. Like going to the Nazis during the holocaust and saying how peaceful Berlin was. — A. Ali (@kharthoom) 10 décembre 2018

«Pouviez-vous sentir la vibration de tous les Rohingyas massacrés? S'agit-il des mêmes moines qui soutiennent et participent à leur génocide? Excellent travail en donnant à ces gens remplis de haine plus de soutien. C'est comme aller voir les nazis pendant l'holocauste et dire à quel point Berlin était paisible.»

«Vous devriez visiter l'État de #Rakhine où plus de 140 000 #Rohingyas vivent encore dans des camps de concentration construits pour des personnes déplacées à l'intérieur du pays à #Sittwe, #Pauktaw, #Myebon, #minbya, #kyaukpyu, #Kyauktaw et #MraukU.»

D'autres internautes ont toutefois souligné l'effort d'introspection du fondateur de Twitter.

Really appreciate you sharing wonderful experience with us Jack 🙏 — Jacob John (@The_JacobJohn) 10 décembre 2018

«J'apprécie vraiment que vous partagiez cette merveilleuse expérience avec nous Jack.»

Thanks for sharing, it sounds interesting and meaningful. 🙂 — Greg Cook (@GregCook2011) 10 décembre 2018

«Merci d'avoir partagé, ça a l'air intéressant et significatif.»

I did the 10 day Vipassana course too and it was one of the toughest and most rewarding experiences of my life. Congratulations on completing it and thanks for sharing. — Aaron (@AAAMoinet) 10 décembre 2018

«J'ai également suivi le cours Vipassana de 10 jours et ce fut l'une des expériences les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma vie. Félicitations de l'avoir terminé et merci pour le partage.»

I appreciate this thread. You knew you were going to get a lot of shit for it, but posted unapologetically anyway. As someone who is finally learning to let go of the struggling with chronic pain and listen to what it is teaching me, I appreciate that you shared your journey. — Delphi Burton (@dcb72876) 10 décembre 2018

«J'apprécie cette publication. Vous saviez que vous alliez avoir beaucoup de merde pour ça, mais vous avez quand même publié sans excuse. En tant que personne qui apprend enfin à abandonner la lutte contre la douleur chronique et à écouter ce qu'elle m'enseigne, j'apprécie que vous ayez partagé votre parcours.»