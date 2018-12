Catherine et Andrew venaient à peine de remporter le micro-loft Bonneville que déjà l'alcool coulait à flot et les confettis virevoltaient un peu partout au Cabaret du Casino de Montréal.

C'est dans une ambiance des plus festives que ce sont réunis les candidats d'Occupation Double Grèce (et certains d'OD Bali), les membres de l'équipe de production, les animateurs Jay Du Temple et Nicolas Ouellet, et des centaines de fans de l'émission de téléréalité pour marquer la fin de l'aventure - et du Renaud Show.

Revivez en images cette soirée, évidemment arrosée de Bulles de Nuit et de boissons Trū Lüv, grâce à la galerie ci-dessous :

Rappelons que Jay Du Temple a confirmé dans les derniers instants de la finale d'Occupation Double Grèce que l'émission serait de retour sur les ondes de V l'année prochaine, et qu'il «compléterait son tour du chapeau» en animant la populaire téléréalité pour une troisième année consécutive.

L'heure de vérité d'Occupation Double Grèce sera diffusé le dimanche 16 décembre à 18h30, sur les ondes de V.

