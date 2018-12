Les vraies élections québécoises avaient lieu dimanche et c'est sans surprise que Catherine et Andrew sont sortis gagnants de la présente saison d'Occupation Double.

Les murmures de toutes les conversations à la machine à eau, de tous les échos de corridors, de toutes les entrevues faites par le HuffPost Québec avec les exclus, pointaient vers ce résultat. Le duo dynamique d'infirmiers a fait sortir le vote comme aucun autre couple n'a su le faire.

Si vous pensiez vraiment que le couple Instafamous de Renaud et Jessika allait attendrir le coeur des Québécois, vous passez visiblement trop de temps devant votre cellulaire. Si vous pensiez que le trio de Pézie, Olivier et Sandrick allait en quant à eux nous amadouer avec leur petit côté amoureux quétaine, et bien, vous devez être du style à écouter beaucoup de comédies romantiques.

Andrew et Catherine étaient ni plate, ni dans une relation à trois volets et ni composé de Renaud qui a fait volte-face à quelques reprises (à sa défense, c'est un peu le but du jeu).

Ils étaient donc parfaits.

Le CV est difficile à nier. Mise à part une petite incompréhension lors d'un dîner à Hawaii, les deux sont restés honnêtes et clairs quant à leurs intentions l'un envers l'autre.

Pas de drame, juste présents pour supporter les autres, et au passage, faire les gérants d'estrades sur le drame des autres.

De leurs propres aveux, eux-mêmes ne pensaient recevoir tout cet amour du public. Leur regard de stupéfaction alors que la pluie de confettis tombait sur leur tête en est un bon indicateur. Il n'avait toujours pas de réponse le lendemain en entrevue avec le HuffPost Québec. Pour eux, le couple en tête était celui d'Olivier et de Pézie.

C'est fou comment des caméras et un montage peut altérer la perception que l'on peut avoir de couples encagés depuis plus de deux mois.

Il faut leur donner, ils ont suivi la méthode parfaite pour gagner. Se mettre en couple assez tôt pour éviter l'élimination, sans pour autant créer un fleuve plate et tranquille comme l'ont fait Olivier et Pézie, mais sans non plus le faire trop tard. Un peu la même formule qu'Alexandra et Adamo de l'an dernier, mais avec un couple qui fait véritablement rêver tous les Québécois de Carleton à Blainville.

L'heure de vérité d'Occupation Double Grèce sera diffusée le dimanche 16 décembre à 18h30, sur les ondes de V.

