Meghan Markle a changé de tête. Fini les cheveux longs, la duchesse de Sussex a coupé sa longue crinière brune.

Un vrai changement qui fait suite à la première transformation (quasi imperceptible) au moment de l'annonce de sa grossesse en novembre dernier.

Cette fois-ci elle a opté pour une coupe au carré qui vient caresser les épaules et qui lui sied à ravir. Une coiffure pile dans les tendances du moment - et qui apporte une touche de dynamisme à sa silhouette.

