Quand Deadpool prend la défense de... Nickelback

Une nouvelle version du film Deadpool 2, intitulée Once Upon a Deadpool, prend l'affiche ce mercredi dans quelques cinémas à travers l'Amérique du Nord.

Dans cette version modifiée pour être plus convenable pour un jeune public, l'antihéros de Marvel (toujours interprété par Ryan Reynolds), raconte une version édulcorée de Deadpool 2 à l'acteur Fred Savage dans une série de scènes parodiant le classique The Princess Bride, sorti en 1987.

Notons d'ailleurs que pour chaque billet de cinéma vendu, 1$ sera remis à la fondation F**k Cancer.

Dans une bande-annonce partagée le mois dernier, Fred Savage comparait l'entente entre Fox et Marvel à un scénario dans lequel les Beatles auraient été produits par Nickelback. «C'est de la musique, mais c'est nul», déclarait le comédien, fier de sa comparaison.

Dans une nouvelle bande-annonce diffusée par Ryan Reynolds, ce lundi 10 décembre, Deadpool remet les points sur les «i» en soulignant les nombreux accomplissements du groupe rock canadien que la planète entière adore détester.

Une vidéo hilarante dans laquelle Savage et Deadpool finissent par mettre leurs différends de côté pour interpréter en duo la chanson How You Remind Me.

Sorti en mai dernier, Deadpool 2 a cumulé des recettes de plus de 734 millions de dollars à travers le monde.

