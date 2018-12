Comment «pimper» votre tenue des Fêtes sans trop en faire?

Comment en mettre plein la vue sans faire compétition au sapin de Noël? Voici les conseils d'une pro du stylisme Florence O. Durand qui travaille pour les magazines de mode les plus en vue du moment. Voici 5 trucs et astuces qui devraient vous permettre de briller sans vous confondre avec le sapin de Noël.

Faut-il absolument des paillettes, du doré, de l'argenté?

«Alors non les paillettes ne sont pas primordiales, c'est souvent l'idée qu'on se fait des fêtes. On peut y aller pour des touches plus légères, ça peut être un fil de lurex, une touche scintillante ou bien un bijou qui attire l'attention. Ou pourquoi pas une touche de couleur?! Si une couleur vous va bien, mais que vous n'osez pas la porter tous les jours, c'est l'occasion! Dans mon cas, j'opterais pour une combinaison-pantalon rouge.»

Comment «pimper» une tenue classique?

«Le meilleur moyen de pimper une tenue classique, c'est de choisir un item (et non pas plusieurs) qui volera la vedette. Une paire de chaussures extra? Des boucles d'oreilles surdimensionnées? Il faut faire un choix par contre, pas tout en même temps! »

Une combinaison-pantalon rouge pour inspiration

VCG via Getty Images PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Fashion investor Wendy Yu arrives at Valentino fashion show during Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2019 on September 30, 2018 in Paris, France. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Quelles sont les tendances de ce Noël?

«Il y a énormément de paillettes en boutique cette année, mais également beaucoup d'autres matières brillantes telles que des matières iridescentes, mais aussi de l'argenté, du lamé. Une collection cool qui est sortie pour les fêtes: Halpern (le best des paillettes) X Topshop.»

Ton indispensable mode pour le temps des Fêtes?

«Un indispensable pour moi, c'est une tenue avec des poches! Pas besoin de traîner de sac. Robe et combinaison-pantalon à poches, c'est la joie et ça libère les mains pour les verres et les bouchées!»

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre?

«On ne le répètera jamais assez, pas besoin de faire de compétition au sapin de Noël. Les glitters sur les paupières et les grosses boucles d'oreilles tout près c'est trop! En revanche, optez alors pour une paire de chaussures à paillettes par exemple! Aussi, n'oubliez pas qu'il est important de sentir confortable dans ses vêtements. Ren de pire que d'être mal à l'aise toute la soirée dans cette micro jupe et de regretter ainsi son choix pendant toute la soirée.»

