Pourquoi suis-je toujours si fatigué?

Le sommeil est une des choses que nous savons tous qu'il est bon pour nous, mais c'est parfois difficile à mettre dans sa routine. Il y a cette idée culturelle persistante que de dormir une nuit entière vous rend paresseux ou indulgent, alors que ça vous apporte la santé et la productivité.

Voici ce que vous devez savoir sur ce qui fait que vous êtes si fatigué.

Les raisons pourquoi vous êtes si fatigué

Vous ne dormez pas suffisamment: évidemment — vous le saviez probablement déjà. Mais c'est facile de passer par-dessus et c'est important de s'en souvenir. «Notre société est privée de sommeil», déclare Dr Brian Murray, un neurologue qui travaille à la Clinique du trouble du sommeil à l'Institut de recherche Sunnybrook à Toronto. «La plupart des gens ont besoin de sept à neuf heures de sommeil, mais en dorment moins.»

Vous ne faites pas assez d'exercice, et vous ne mangez pas assez santé: encore une fois, ce sont des réponses plates que vous avez peut-être vues venir, mais elles sont vraies. Étude après étude, il a été prouvé que d'augmenter progressivement l'activité physique amène une hausse progressive du sommeil profond. Similairement, des études ont aussi évalué que des diètes riches en fruits, légumes, protéines à faible teneur en gras et des produits laitiers tendent à amener un meilleur sommeil. Et vous saviez probablement ça, mais de manger près de son heure de coucher est aussi associé à un mauvais sommeil.

En résumé: désolé de vous décevoir en donnant le conseil santé le plus vieux et le plus évident qui soit, mais si vous faites de l'exercice et mangez mieux, vous vivrez une vie en meilleure santé.

Médicaments: la somnolence est un effet secondaire commun de plusieurs médicaments - notamment plusieurs types d'antidépresseurs, de médicaments pour la pression sanguine et des antiallergiques.

C'est le milieu de la nuit ou le milieu de l'après-midi: les gens ont une baisse naturelle d'énergie entre 2h et 4h le matin, et de nouveau près de 14h. Il est conseillé de ne pas se lancer dans des «activités demandant de l'attention» dans ces périodes, a indiqué Dr Murray au HuffPost Canada.

Que les gens soient fatigués entre 2h et 4h du matin, c'est plutôt intuitif. Mais plusieurs personnes ne connaissent pas l'accalmie de l'après-midi, ajoute Dr Murray. Plusieurs blâment la baisse d'énergie en après-midi à l'effet post-repas, mais «ce n'est pas seulement la nourriture qui fait ça», dit-il. «C'est un effet circadien. Toutes les cellules de votre corps ont une petite horloge moléculaire, et traversent ces petits rythmes.»

Troubles du sommeil: c'est possible que le sommeil que vous avez la nuit ne soit pas reposant parce que vous souffrez d'un trouble comme l'apnée du sommeil. Si votre fatigue atteint un point où vous vous endormez à des moments inappropriés - dans le milieu d'une conversation, ou lorsque vous conduisez - vous pourriez souffrir de narcolepsie. Et si vous êtes fatigué en plein jour parce que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous pourriez subir l'insomnie. Ce sont tous des symptômes à discuter avec votre docteur.

Conditions médicales: ne vous en faites pas, gens qui googlez «est-ce qu'être fatigué est un signe de cancer?». C'est peu probable que votre fatigue soit causée par le cancer, mais elle pourrait être liée potentiellement à certaines maladies. Se sentir fatigué toute la journée est parfois un symptôme de la dépression. La maladie thyroïdienne amène également les victimes à se sentir fatiguées.

Et puisque les maladies neurodégénératives peuvent causer la dégénérescence de certaines parties du cerveau, si elle survient à l'endroit qui contrôle le sommeil et le réveil pourrait causer l'envie de dormir chez quelqu'un qui souffre d'un désordre comme la maladie de Parkinson.

Qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez pas assez de sommeil

Encore une fois, vous le savez probablement, mais le manque de sommeil aura un impact négatif sur votre corps ET votre esprit.

Mauvaise humeur: comme les bambins, lorsque les adultes n'obtiennent pas assez d'heures de sommeil, ils deviennent grincheux, irritables et malheureux.

Inattention: vous êtes déjà tombé dans la lune lors d'une réunion parce que vous étiez fatigué? Il peut être plus difficile de se concentrer sur des tâches spécifiques lorsque vous n'avez pas assez dormi. Ça peut parfois être dangereux: un manque de concentration peut mener à des accidents de la route, soutient Dr Murray.

Risques de maladies: Dr Murray informe que les gens en manque de sommeil ont tendance à prendre du poids et ont un plus haut risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. «Je crois que les gens sous-estiment l'impact d'une perte de sommeil sur leur santé en général», ajoute-t-il. «Nous passons le tiers de nos vies dans cet état, nos corps se sont donc adaptés à cela pour une très bonne raison.»

Comment arrêter d'être fatigué

Dormir plus: allez, vous saviez que ça s'en venait.

Assurez-vous que votre endroit pour dormir est confortable: vous souhaitez avoir un endroit frais, silencieux, sombre et confortable - et préférablement, quelque part avec un minimum d'électronique. La Fondation nationale du sommeil explique que les ordinateurs, téléphones, et autres appareils empêchent le relâchement de la mélatonine dans le corps, une hormone qui stimule le sommeil. Alors non seulement cela vous rend plus alerte, mais également retarde votre sommeil profond.

Faites plus d'exercice: désolé, mais ouais.

Adoptez un régime équilibré: voir ci-dessus.

Parlez à votre médecin de votre médication actuelle: Si vous consommez des médicaments qui causent de la somnolence, parlez-en avec votre médecin. Il pourrait vous suggérer une version sans somnolence, changer la posologie, ou considérer le changement pour un autre médicament.

Buvez du café: cela aide - jusqu'à un certain point. «Quelques tasses de café par jour peuvent aider à améliorer de petits problèmes de vigilance, mais ce n'est pas miraculeux», convient Dr Murray. «La caféine n'est pas du sommeil liquide, et vous ne pouvez pas remplacer entièrement la perte de sommeil.»

Levez-vous plus souvent: il semblerait que tous ces gens qui travaillent debout au bureau avaient compris quelque chose. «Se tenir debout est une des principales façons de retrouver sa vigilance», selon Dr Murray. «Le changement de posture a un gros impact.»

