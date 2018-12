MONTRÉAL — Comment la laïcité de l'État doit-elle s'exprimer? Cette laïcité doit-elle s'étendre jusqu'à interdire le port de signes religieux aux représentants de l'État ou encore seulement à certaines figures d'autorités? La question divise les Québécois depuis plus de dix ans et Québec solidaire souhaite que ses membres se prononcent.

Dans le cadre de son conseil national organisé cette fin de semaine à Montréal, QS a soumis un document de réflexion à ses membres, dimanche matin.

Le «Dossier laïcité et signes religieux» contient une rétrospective de l'évolution de la position du parti concernant la laïcité. On explique comment Québec solidaire en est venu à appuyer officiellement le compromis de la Commission Bouchard-Taylor qui interdit le port de signes religieux aux juges, aux procureurs, aux policiers, aux gardiens de prison ainsi qu'au président et aux vice-présidents de l'Assemblée nationale.

Cette orientation politique n'a cependant «pas été débattue ni adoptée par le Conseil national ou par le Congrès du parti, mais seulement proposée par l'aile parlementaire», précise-t-on.

«Le débat qui va se conclure lors du Conseil national de mars 2019 constitue donc la première occasion en presque dix ans de discuter du fond de ces questions dans une instance nationale», poursuit le document officiel du parti.

Québec solidaire invite les associations régionales à débattre de la question avec leurs membres et à poursuivre la discussion jusqu'au prochain congrès au printemps.

Parmi les pistes de réflexion proposée, on demande notamment «La position de compromis contenue dans la "Charte de la laïcité" déposée à l'Assemblée nationale par Françoise David et inspirée directement de la recommandation de la Commission Bouchard-Taylor au sujet du port de signes religieux, est-elle toujours pertinente?»

Puis, «Cette position doit-elle être réaffirmée ou modifiée?»

Concernant le port de signes religieux, on s'interroge si la notion de laïcité doit s'appliquer «à l'apparence des individus ou seulement à leurs actes et paroles».

Bien que ces questions profondes appellent de grandes réflexions, le parti met en garde que «le débat vise non pas à changer le programme du parti, mais bien à en fixer l'interprétation».

Un débat

Jason Phelps milite au sein de Québec solidaire dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve détenue depuis octobre par un député de QS, Alexandre Leduc.

Membre du collectif «Solidaires pour un Québec inclusif», M. Phelps a distribué des tracts et fait la promotion d'une autre vision de la laïcité. Il souhaite convaincre ses collègues de modifier la position du parti.

«Depuis environ un an, on s'organise au sein du parti pour demander que le parti tienne une discussion et vote»

«Notre collectif propose de revenir au programme initial, soit que l'État est laïc et pas les individus. L'interdiction de porter des signes religieux devient une forme de discrimination à l'emploi, plaide M. Phelps. On est en train de dire qu'une partie de la population n'aurait pas accès à des emplois hautement significatifs juste à cause de leur apparence.»

Il souhaite que QS se positionne en opposition à la «nouvelle charte 2.0 de la CAQ». «Selon nous, il n'y a pas de place pour cette discrimination à l'emploi qui divise la population et envoie le mauvais message», estime le militant.

Lise Boivin, coordonnatrice du Collectif Laïcité et militante solidaire dans la circonscription de Bertrand, croit que la laïcité de l'État doit aller beaucoup plus loin et s'appliquer à tous les fonctionnaires.

En plus des représentants de la loi, elle souhaite que tout employé de l'État affiche une neutralité vestimentaire dans l'exercice de ses fonctions.

«On ne peut pas avoir deux catégories d'employés entre ceux qui vont devant le public et ceux qui sont cachés dans des cubicules», soutient-elle.

Selon Mme Boivin la meilleure manière de protéger la liberté de toutes les religions est d'en afficher aucune.

De l'autre côté, le Collectif laïcité souhaite étendre l'interdiction du port de signes religieux aux enseignants lorsque ceux-ci exercent leurs fonctions.