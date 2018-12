Julie Snyder veut revenir à l'écran

«Oui, je le veux!»

C'est de cette façon candide que l'animatrice et productrice Julie Snyder a répondu à la question de l'animateur de Week-end Extra Mathieu Beaumont à l'antenne du 98,5FM à savoir si elle désirait revenir à devant la caméra de façon plus soutenue.

«J'ai des enjeux dans ma vie personnelle et dans ma compagnie. Avec ma compagnie, c'est comme si on n'avait pas fait de télé pendant presque trois ans. [...] Vous vous imaginez ce que ça a comme impact, c'est majeur», a-t-elle toutefois ajouté pour expliquer son absence du petit écran.

Julie Snyder a ensuite confié qu'elle savait ce que «ça veut dire, repartir dans le rouge, mettons», avec Productions J.

Elle estime maintenant que «ça va mieux», et qu'elle a maintenant une «décontraction» qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a repris les rênes de sa boîte. «Je commence à voir la lumière au bout du tunnel et cette lumière-là ce n'est pas un train qui m'arrive dans la face! Alors ça me donne le goût d'y retourner [à l'animation]», a-t-elle blagué.

Et qu'est-ce qu'elle aimerait faire à la télé? «J'aurais aimé continuer à animer le Banquier. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là, qui était devenu un variété. J'aime animer des jeux, des talk-shows, des variétés, alors c'est plus le concept qui va me donner envie de me lever le matin. C'est là-dessus que je vais prendre ma décision, plus que de me dire c'est ce genre-là ou ce genre-là que j'ai envie de faire.»

Elle a quelques projets à l'étude actuellement qui «touchent toutes mes cordes», mais si elle avait une baguette magique, la «démone» aimerait bien tenter sa chance dans une série de fiction.

À suivre!

Pour écouter l'entrevue, où Julie Snyder discute aussi d'Occupation Double Grèce avec Mathieu Beaumont et Catherine Beauchamp, cliquez ici: