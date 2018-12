Pierre Hébert et Philippe Laprise ont donné le coup d'envoi au 20e Gala Les Olivier en se payant la tête de leurs confrères et consoeurs. Le tout en plus de se moquer des costumes plus ou moins subtiles de Dominic Paquet dans l'émission - plus ou moins subtile - Mets-y le Paquet.

Si le numéro a pris un certain temps à décoller, les deux animateurs ont réussi à décocher quelques bonnes répliques aux dépens des humoristes en nomination, en plus de recevoir un bon coup de main des Denis Drolet.

Quelques moments marquants du numéro d'ouverture

- Pour les 40 ans de l'ADISQ, c'est Louis-José Houde qui animait. Pour les 30 ans des Gémeaux, c'était Véronique Cloutier. Pour les 20 ans des Olivier, c'est toi et moi. Tu sais ce que ça veut dire?

- Ça veut dire qu'il y en a une méchante gang qui ont dit non avant nous.

- Le groupe 2Frères est en nomination dans la catégorie Découverte.

- C'est niaiseux ils font de la musique, ils ne font pas d'humour.

- Je le sais, mais moi, j'ai peur de Mario Pelchat. Je ne veux pas qu'il soit fâché demain matin.

- Guy Nantel, je suis fan de Guy Nantel.

- Ah, c'est toi LE fan de Guy Nantel!

- Je capote sur Mariana Mazza, c'est l'idole d'une génération. Mariana Mazza, c'est la meilleure affaire qui soit arrivée en humour dans les cinquante dernières années.

- Qui a dit ça?

- Elle-même en entrevue.

- [Katherine Levac] fait tirer une bourse d'étude de 5000 $ pour quelqu'un qui en a vraiment besoin.

- Je veux tellement que ce soit Peter Macleod qui gagne!

- Les Denis Drolet, on vous adore!

- Nous autres, on vous haït, est*!

- Un gros et un laid, veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à nous?

- Si c'est nous autres qui avaient animé, ça n'aurait pas été des confettis, ça aurait été des clous et tout le monde serait MORT.

- Maxim Martin a sorti un livre où il parle de ses problèmes de sexualité, d'alcool et de cocaïne... Ils ne les choisissent plus de la même façon les vedettes à VRAK.TV...

Le duo est ensuite revenu sur la sortie publique de Maxim Martin, qui a révélé l'été dernier qu'il était père d'un garçon de neuf ans, en faisant défiler les «autres enfants» que Maxim Martin aurait eu à travers le Québec au cours des vingt dernières années.

