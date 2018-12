Comment traverser le mois de décembre sans se sentir trop fatigué

C'est difficile de dire «non» en décembre aux chocolats distribués au travail, à un morceau de tarte après le souper ou à un cinquième verre de vin.

Et même si c'est agréable de manger et de boire avec excès, si vous ne faites pas attention, vous passerez le mois de décembre à avoir mal à la tête à cause de tout ce sucre et cet alcool - ou les deux.

Afin d'éviter la fatigue durant le mois de décembre, nous avons demandé à des experts en santé et en conditionnement physique de nous donner des conseils sur la meilleure façon de profiter de la saison des fêtes.

Soyez attentif à l'équilibre en matière de nourriture

seb_ra via Getty Images

Charlotte Stirling-Reed, consultante en nutrition, recommande de vous accorder des petits écarts le 25 décembre et de vous laisser tenter par quelques sucreries. Mais pour éviter de ne pas se sentir bien tout au long du mois de décembre, elle conseille d'essayer de maintenir un semblant de normalité.

«J'encourage toujours les gens à continuer de manger leur petit-déjeuner habituel, s'ils en ont un, ce qui peut aider à ne pas avoir trop faim durant la matinée», dit-elle.

Afin de ne pas succomber à toutes les collations sucrées offertes, Stirling-Reed recommande de garder à portée de la main quelques-unes de vos grignotines préférées, comme des noix ou des canneberges.

«Rappelez-vous également que le dîner de Noël peut être rempli de légumes, alors faites-en suffisamment et prenez plaisir à les grignoter dans les jours qui suivront Noël», conseille-t-elle. «Mais évitez de trop vous restreindre - vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable de manger. La nourriture devrait demeurer un plaisir. Au lieu de cela, veillez à l'équilibre et à consommer des aliments essentiels de base riches en nutriments.»

N'attendez pas jusqu'en janvier pour vous mettre en forme

NicoPelon via Getty Images

En ce qui concerne la condition physique, il est facile d'attendre le mois de janvier, explique Dom Thorpe, entraîneur personnel. Mais prendre le temps de faire de l'exercice en décembre améliorera votre santé physique et mentale et facilitera le retour à l'entraînement.

«Essayez de vous assurer que vous vous entraînez au moins une fois par semaine pour rester au moins un peu actif», dit-il. «Concentrez-vous sur les types d'entraînement qui bénéficieront d'un apport calorique accru, comme la force musculaire. La perte de poids est difficile en décembre, alors changer vos objectifs peut vous aider à vous sentir mieux.»

Si votre calendrier est bourré d'activités sociales, Thorpe recommande de vous lever plus tôt pour que l'entraînement se fasse avant le travail et préparez vos vêtements d'avance.

Essayez de bien dormir

Caiaimage/Paul Bradbury via Getty Images

C'est parfois plus facile à dire qu'à faire en décembre, quand les nombreuses soirées bouleversent nos habitudes de sommeil. Le manque de routine peut faire en sorte qu'il est plus difficile de s'endormir quand nous allons au lit et toute la consommation d'alcool réduit également notre qualité de sommeil.

Le manque de sommeil peut conduire à de l'irritabilité à court terme et à un certain nombre de problèmes de santé à long terme, notamment le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques et l'obésité.

Alasdair Henry PhD, chercheur à Sleepio, recommande de s'en tenir à une routine autant que possible et d'établir de bonnes «habitudes d'hygiène du sommeil».

«En raison des matinées plus froides et plus sombres, il peut être difficile de se lever le matin et beaucoup d'entre nous voudront paresser au lit durant les jours de congé», dit-il.

L'exposition à la lumière extérieure est également importante pour réguler les horloges de notre corps et influer sur le moment du sommeil, ajoute-t-il. Une maison fraîche peut aussi aider.

«Comme les nuits d'hiver sont généralement plus froides, beaucoup de gens pensent que la chambre à coucher devrait être plus chaude», explique Henry.

«Dans l'idéal, essayez de garder votre chambre à une température confortable, qui pour la plupart des gens se situe entre 16 et 19 degrés Celsius.»

Essayer de respecter la consommation d'alcool hebdomadaire recommandée améliorera également votre sommeil et votre bien-être général. Tentez d'alterner les boissons alcoolisées avec des boissons gazeuses lors des évènements. Les cocktails sans alcool ne vous feront aucun mal.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.