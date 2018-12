Donald Trump choisit un nouveau chef d'état-major

Donald Trump a annoncé samedi la nomination au poste de chef d'état-major américain du général Mark Milley, actuel chef d'état-major de l'armée de terre.

Le général Milley, un brillant officier de 60 ans diplômé de l'université de Princeton qui a notamment participé aux guerres d'Irak et d'Afghanistan, succèdera ainsi au général Joe Dunford qui doit prendre sa retraite.

"Je suis reconnaissant envers ces deux hommes incroyables pour leurs services rendus à notre pays", a ajouté le président américain sur Twitter. Il a précisé que la date de la passation de pouvoir entre les deux hommes "est encore à déterminer", un signe que le départ du général Dunford, qui devait prendre sa retraite en octobre 2019, pourrait être précipité.

I am pleased to announce my nomination of four-star General Mark Milley, Chief of Staff of the United States Army – as the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, replacing General Joe Dunford, who will be retiring....