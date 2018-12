Un homme déballe finalement son cadeau de Noël, 50 ans plus tard

Un homme d'Edmonton qui a fait la une de la presse internationale pour avoir refusé de déballer le cadeau de Noël que sa petite amie lui avait offert il y a 50 ans, quelques minutes avant de rompre avec lui, a finalement appris ce que c'était jeudi quand elle s'est rendue en ville et l'a ouvert pour lui.

Adrian Pearce, maintenant marié et père de deux enfants, a reçu le petit cadeau emballé dans du papier violet brillant un peu avant Noël 1971 de la part de Vicki Allen, qui était sa toute première amie à l'école secondaire George S. Henry, à Toronto.

Mme Allen a toutefois mis fin à leur relation en lui remettant le cadeau. Déprimé, M. Pearce est retourné chez lui, l'a lancé sous le sapin de Noël et a juré de ne jamais l'ouvrir.

L'histoire a fait surface en décembre dernier. Elle a été diffusée à la télévision, dans les journaux et sur des sites Web du monde entier.

Jeudi soir, après l'intervention d'un ami commun qui les a mis en contact sur Facebook, M. Pearce et Mme Allen se sont retrouvés sur la scène d'un café bondé au nord-ouest d'Edmonton, et Mme Allen a entrepris de déballer le cadeau. Elle-même ne savait pas ce qu'elle verrait, car c'était tellement il y a longtemps qu'elle avait oublié.

«Oh non!, s'exclama finalement Mme Allen. Je ne peux pas lui donner ça!»

C'était un petit livre intitulé «Love Is: New Ways To Spot That Certain Feeling» avec des dessins animés et des dictons sur l'amour.

«L'ironie est extrême», a dit Mme Allen.

Pendant des années, même après son mariage, M. Pearce plaçait toujours le cadeau un peu abîmé sous le sapin chaque Noël.

L'événement a permis d'amasser des fonds pour le Christmas Bureau of Edmonton, un organisme de bienfaisance local qui fournit des repas de Noël aux familles dans le besoin.