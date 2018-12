MONTRÉAL — À la fin de sa journée de discussions avec les dirigeants provinciaux et territoriaux, le premier ministre Justin Trudeau pourrait bien regretter le jour où il a promis de tenir des réunions annuelles des premiers ministres.

La réunion à huis clos de vendredi est le quatrième sommet de M. Trudeau avec les premiers ministres et elle promet d'être la plus agitée — et probablement la moins productive.

Fini l'époque où le premier ministre était entouré de sympathiques alliés des libéraux provinciaux. Il fait maintenant face à une phalange de premiers ministres conservateurs qui s'opposent résolument à certaines de ses politiques les plus importantes, en particulier à son projet d'imposer une taxe fédérale sur le carbone l'année prochaine.

L'un d'entre eux, le premier ministre de l'Ontario Doug Ford, s'est engagé à faire en sorte que les libéraux de M. Trudeau soient battus aux élections fédérales de l'automne prochain. Des responsables fédéraux estiment en privé que cela inclura des efforts pour faire dérailler la réunion de vendredi, voire même organiser un départ spectaculaire du sommet — un scénario que M. Ford et ses collaborateurs n'ont pas exclu jeudi.

I'm hopeful that Justin Trudeau will change the First Ministers' Meeting agenda to reflect the priorities of Canada's Premiers. I'm here to work on the issues that matter to Ontario, like auto sector jobs, interprovincial trade, and the carbon tax. https://t.co/bihRvhC5YG