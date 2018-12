Les premiers clichés du fameux calendrier Pirelli 2019 dévoilés

Les premiers clichés du fameux calendrier Pirelli 2019 (le 46e du genre) ont été dévoilés. Ils sont signés du photographe écossais Albert Watson. Une édition sous le thème de Dreaming (rêvant).

Une invitation au rêve incarnée notamment par le top modèle Gigi Hadid, la comédienne Julia Garner, la ballerine Misty Copeland ainsi que d'Alexander Wang, Sergueï Polounine, Astrid Eika et Calvin Royal III.

Au total, 40 clichés en couleurs et en noir et blanc - qui ont été photographiés entre Miami et New York. Les photos n'en dévoilent pas trop. Terminé les éditions trop dénudées! Le fameux calendrier se veut inclusif et glamour sans trop l'être dans la mouvance #metoo.

«Je souhaitais aller au-delà des simples portraits, j'avais en tête de faire de chaque cliché un arrêt sur image cinématographique... mon but était de faire de la photographie (pure), d'explorer les femmes qui posaient devant mon objectif, d'engendrer une situation qui offre une vision positive des femmes d'aujourd'hui».

Gigi Hadid

Julia Garner

Misty Copeland

Les dessous de ce calendrier ont été dévoilés dans une vidéo qui se termine sur les mots: courage, espoir... rêves.

À VOIR AUSSI