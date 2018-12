La mairesse de Montréal s'est excusée à nouveau mercredi pour un discours prononcé la veille. Elle s'était adressée à des dignitaires et journalistes dans la langue de Shakespeare, omettant presque entièrement le français.

Comme nous le rapportions mardi, la mairesse a annoncé des investissements en provenance de trois firmes britanniques. Parmi les six dignitaires québécois à avoir pris parole, elle est la seule à s'être exprimée uniquement en anglais.

Elle a fait un premier mea culpa sur Twitter le jour-même. Mercredi, elle a profité de sa tribune au comité exécutif de Montréal pour s'excuser de vive voix.

Capture d'écran Valérie Plante s'est excusée mercredi pour un discours prononcé entièrement en anglais la veille.

«J'ai fait une erreur, clairement, en m'adressant essentiellement en anglais. [...] Le français est ma langue maternelle, c'est la langue de mon coeur. [...] Il est important de dire que c'était une erreur», a-t-elle dit.

Mme Plante affirme avoir dévié de son discours préparé, qui était majoritairement en français.

Depuis, les critiques fusent de toutes parts. Divers chroniqueurs se sont prononcés sur le sujet, et les internautes se sont déchaînés.

En souhaitant que vous ne recommencez plus! Mais les évènements depuis votre élection nous ont montré que vous aviez tendance à récidiver et à reproduire vos erreurs. À votre âge, la mémoire ne devrait pas vous faire défaut, il me semble? Le pire danger? Vous foutre des vôtres

Votre comportement est un signal important pour le Canada et le monde entier de la part de la plus grande ville francophone d'Amérique du nord. Sinon, Montréal sera une grande ville aussi banale que des milliers d'autres dans le monde.

Plusieurs ont souligné le fait que la Ville a très récemment montré son appui aux Franco-Ontariens, malmenés par le gouvernement de Doug Ford, en faisant flotter leur drapeau à l'hôtel de ville.

Et pendant ce temps les #francosOntariens luttent pour sauvegarder leur langue française. Faut le faire et pire illuminer l'Hôtel de ville et faire flotter le drapeau des #francosOntariens et .....tout un discours en anglais à Montréal. #fierté