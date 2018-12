«Occupation Double Grèce»: Michael ne mâche pas ses mots en parlant d'Olivier

Décidément, les esprits s'échauffent à quelques jours de la grande finale d'Occupation Double Grèce.

Dans l'épisode du lundi 3 décembre, Olivier a présenté la chanson Trip de fou, résumant de façon très kitsch les événements de la plus récente saison de la populaire téléréalité.

Un passage de ce «ver d'oreille» a toutefois agacé l'ex-candidat Michael : «Micha se fait niquer on lui dit : ''ne braille pas trop''».

Évidemment, Michael a exprimé son mécontentement envers celui qu'il n'a pas hésité à qualifier de «chansonnier de province» par l'entremise de son compte Instagram.

«Maintenant qu'on m'insulte en chanson, on verra qui se fera niquer à l'heure de vérité, faudra assumer les paroles», a-t-il lancé dans sa story, déclarant par la même occasion la guerre à Olivier, Renaud et Andrew.

Après avoir mentionné qu'il ne voulait pas revenir sur la polémique quelques messages plus tard, Michael est revenu sur la polémique en expliquant davantage les raisons de sa montée aux barricades.

«J'ai expliqué dans les interviews pourquoi c'a été aussi intense. J'ai défendu Jo, mais c'était aussi très personnel, car moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu de l'intimidation», a expliqué le principal intéressé.

«Le fait de voir Jo à l'écart et qu'on s'en prenne à lui, ça fait revenir des trucs personnels et j'ai repensé à l'intimidation que j'ai vécue étant plus jeune. C'est pour ça que ça m'a fait autant réagir, et c'est pour ça que j'avais été aussi intense.

Ensuite, de voir qu'en chanson Olivier se permette de dire : ''Braille pas trop'', et de se moquer de ça... Mais il est malade, ce mec! Ça veut dire qu'il se fout de l'intimidation?»

La question est maintenant de savoir si Olivier était au courant de l'intimidation vécue par Michael, où si ce dernier ne s'est ouvert sur la question qu'une fois son aventure terminée.

Comme l'a souligné Michael, ça promet effectivement pour le souper de vérité... et la délibération de ce soir, durant laquelle les candidats exclus élimineront le dernier couple de la saison.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

