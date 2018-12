Le parcours : les leçons durables au cœur de la ruche

La ruche est une structure extraordinaire où vivent en parfait équilibre social des milliers d'abeilles dédiées à une mission singulière et durable. Quelles leçons pouvons-nous apprendre de cet écosystème unique et prolifique? Le quotidien des abeilles s'applique-t-il à notre quotidien à nous?

Ce même engagement singulier à non seulement utiliser les outils à notre disposition, mais aussi à les créer pour faire fructifier notre environnement est aussi au cœur de notre développement. La gestion des ressources pour atteindre un but commun, tout comme l'importance du travail d'équipe et de la créativité qui en découle, fait partie d'un quotidien idéal pour tous les habitants de la terre, de l'abeille à l'humain.

Développement durable

Les outils que nous utilisons pour atteindre nos propres objectifs se doivent d'être créés dans une optique de durabilité et de continuité. En plus de nous permettre de nous déplacer de la maison à un rendez-vous, puis au bureau, les voitures électriques hybrides contribuent à améliorer le monde autour de nous.

Chaque geste posé par une abeille est constructif et non destructeur. Appliquer cette leçon à chaque kilomètre que nous parcourons quotidiennement ne ferait que rendre notre monde meilleur pour tous ceux et celles qui y vivent.

Sur la route

Choisir une voiture qui met à profit nos ressources naturelles durables dans le but de soutenir le rythme effréné de nos journées nous approche de la ruche et de son fonctionnement optimisé.

Une voiture électrique combinée à la fiabilité éprouvée d'un moteur hybride, comme la Toyota Prius Prime, sert d'outil pour atteindre nos objectifs, mais nous transporte d'une étape à l'autre de manière soutenable en respectant l'environnement que nous partageons.

Comme à l'intérieur de la ruche, le rendement des voitures électriques hybrides est optimisé avec une distribution des tâches et une répartition des travaux.

Capable de passer d'un mode de fonctionnement entièrement électrique à un mode de propulsion hybride qui retire le maximum de chaque source d'énergie selon la situation, l'efficacité de la motorisation est assurée en toute condition. Encore une fois, les ressources sont mises à profit afin d'atteindre nos buts tout en respectant ceux et celles qui nous entourent.

Chaque geste compte

Le développement durable passe par l'optimisation des outils à notre disposition. L'automobile, un outil crucial, doit ouvrir la voie de la durabilité. Elle doit nous aider à réaliser nos buts tout en conservant ce qui est de plus important, notre planète. Elle doit aussi veiller sur ce qui compte le plus pour nous sur le plan personnel, à savoir notre famille et les gens avec qui nous partageons notre vie, tout en contribuant positivement sur le plan sociétal.

Ultimement, nous sommes tous connectés et chaque geste aura un impact amplifié allant au-delà de ce que nous pouvons voir. L'importance d'une approche communautaire à la réalisation individuelle est l'une des meilleures leçons que nous pouvons apprendre des abeilles. Utilisons les outils nécessaires à un développement durable pour soi et le monde qui nous entoure.

