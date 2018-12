Un spécial de Noël et une cinquième saison pour «Boomerang»

Le mois de décembre se fait synonyme de deux bonnes nouvelles pour la famille Bernier : la présentation d'une émission spéciale d'une heure sous le thème de Noël et l'annonce d'une cinquième saison pour Boomerang. En attendant de savoir ce que réserve la prochaine année à Karine, Patrick et le reste de leur famille, on s'assoit confortablement près du feu et on célèbre la rencontre des amoureux ainsi que ce tout premier Noël en famille chez les Bernier.

Doux comme une comédie romantique

Intitulé Boomerang: Noël chez les Bernier, cette émission spéciale se veut le plus beau des prétextes pour faire un bond dans le passé et révéler les détails de la rencontre entre Karine et Patrick. De quelle façon se sont-ils rencontrés? Comment s'est déroulée la première réunion avec la belle-famille? Quelle était leur vie huit ans plus tôt, juste avant de se trouver? On saura tout - et plus encore – au cours de cet épisode volontairement structuré telle une comédie romantique : musique, personnages que tout sépare qui se rencontrent, ambiance de Noël, moments drôles, mignons et émouvants.

«Je crois qu'on sent à l'écran la vérité de cette famille, la chimie qu'il y a entre les acteurs et le réel plaisir qu'on a à tourner ensemble, explique la comédienne Catherine-Anne Toupin. Je pense que c'est cette simplicité amour-vérité qui est très attachante.»

Courtoisie/TVA Boomerang: Noël chez les Bernier

«Cet épisode boucle la genèse de Boomerang, qui a véritablement été imaginée alors que Catherine et moi dormions dans le sous-sol de ses parents une nuit de Noël, ajoute Antoine Bertrand. Quand je regarde cet épisode, je trouve qu'il a l'air facile. Tout le monde est sur son X. On retourne huit ans en arrière, mais avec toute l'expérience de ces quatre années de travail avec nous. Chaque fois que je le regarde, je le trouve émotivement chargé et je pleure lorsque je vois le petit montage niaiseux sur la chanson de Charlebois où ils apprennent à se connaître comme couple. Karine et Patrick, je les trouve beaux, attachants et je suis content qu'ils se trouvent.»

Des références à des comédies comme La guerre des tuques ou encore Notting Hill, de petits clins d'œil à ce qui s'en vient dans l'histoire, des gestes que l'on a vu maintes fois dans les émissions et les saisons précédentes, on en retrouve plusieurs dans Boomerang: Noël chez les Bernier.

«Il y a quelque chose dans le feel de Noël, explique Antoine Bertrand. Boomerang est une série feel good et Noël, ainsi que la période des Fêtes de façon générale, est un moment pour se sentir bien et heureux en famille. Être dans cette ambiance-là et me dire qu'on peut contribuer à la bonne humeur et à la trêve de choses moins le fun qui se passent cette année me fait du bien.»

«On est tous un peu fans de comédies romantiques, qu'on le veuille ou non, renchérit Catherine-Anne Toupin. Ça fait du bien, parfois, que les choses finissent bien et qu'on se dise : OK, on sait que dans la vraie vie, le couple qui se trouve à la fin du film va avoir des hauts et des bas et va peut-être se laisser, mais pendant quelques secondes ça fait du bien de se dire que l'espace d'un moment, l'amour triomphe et c'est merveilleux.»

Courtoisie/TVA Boomerang: Noël chez les Bernier

Si la rencontre de Karine et Patrick peut facilement être plantée dans une émission de Noël à saveur de comédie romantique, les deux acteurs principaux – qui forment un couple dans la vraie vie - insistent sur le fait que Boomerang n'est pas du tout le reflet de leur rencontre, ni même de leur relation.

«Notre couple dans la vraie vie et celui à la télé n'ont rien de similaire, assurent-ils. On est très différents de nos personnages, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Bien sûr, le fait d'être un vrai couple nous apporte une chimie indéniable à l'écran, quelque chose que nous n'avons pas besoin de jouer. Notre chimie se veut un peu l'ancrage de l'émission, ce qui a aussi permis de développer une chimie extraordinaire entre tous les acteurs.»

«Magalie et moi faisons des sœurs parfaites, ajoute Catherine-Anne Toupin. Quant à Antoine et Marc Messier, ils ont une relation beau-père-beau-fils impeccable.»

Écrit par Karina Goma et Yann Tanguay, Boomerang: Noël chez les Bernier est effectivement ce savoureux cadeau-surprise du temps des Fêtes qu'on espérait secrètement.

Boomerang: Noël chez les Bernier sera présenté le dimanche 9 décembre prochain à 19h, sur les ondes de TVA.