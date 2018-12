Voici la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada en 2018 selon Open Table. L'Ontario et l'Alberta se placent en tête de ce palmarès gastronomique. Cette année, 7 restaurants du Québec font partie de ce prestigieux palmarès.

Ce top 100 a été élaboré à partir plus de 500 000 évaluations d'utilisateurs vérifiés parmi plus de 2 500 restaurants au Canada. Les critiques ont été recueillies auprès d'utilisateurs vérifiés d'Open Table (principal site de réservation en ligne de restaurants au monde) - et ce du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.

L'Ontario compte le plus grand nombre de restaurants sur la liste avec 57 adresses, suivi de l'Alberta avec 21, de la Colombie-Britannique avec 13 et du Québec avec 7.

Terre-Neuve et la Saskatchewan sont également représentées sur la liste.

Voici les 5 premiers restaurants de ce palmarès:

1 - Akira Back à Toronto

2 - Ancora Waterfront Dining + Patio à Vancouver

3 - C.-B. ANJU à Calgary

4 - AB Ascari Enoteca à Toronto

5 - Atelier à Ottawa

Cette année, le Québec compte 7 restaurants, dont 5 situés à Montréal!

19e place - Chez Sophie à Montréal: le duo composé de la chef Sophie Tablet et du sommelier Marco Marangi propose des plats modernes et riches en saveurs d'inspiration française et italienne.

26e place - Restaurant Damas: basé à Outremont, le Damas se démarque à la fois par ses spécialités syriennes savoureuses et par son ambiance et décor chaleureux.

40e place - L'Ile flottante: dans le coeur du Mile End, qui propose une cuisine originale, axée sur la découverte.

52e place - L'Atelier Joël Robuchon: au Casino de Montréal, pour les plus que fines bouches et les amateurs de grande gastronomie.

53e place - LaurieRaphael à Quebec.

54e place - Le Baccara, Casino du Lac Leamy à Gatineau.

75e place - Ristorante Beatrice - située au centre-ville de Montréal, où les saveurs se marient avec la simplicité et l'authenticité d'une fine cuisine italienne.

Pour voir l'intégralité de ce palmarès, c'est: ici.