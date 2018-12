Le surprenant hobby de Meghan Markle compte de plus en plus de fans

Meghan Markle a un hobby bien spécifique, qui connait depuis peu un succès croissant. Vous l'avez peut-être même cherché sur Pinterest.

En effet, avant de devenir membre de la famille royale, elle n'hésitait à partager son amour de la calligraphie. Avant de connaitre le succès dans la série "Suits", la jeune femme gagnait sa vie en enseignant la calligraphie dans une papeterie de Beverly Hills. Dans une vidéo pour le magazine Glamour, mise en ligne en 2013, elle explique comment l'école pour filles qu'elle a fréquentée lui a appris à bien écrire au stylo. Elle raconte aussi comment, alors qu'elle tentait de réaliser son rêve de devenir actrice et passait de nombreuses auditions, elle s'adonnait à cet art pour gagner sa vie "plutôt que d'être serveuse".

En 2013, elle a montré l'étendue de ses talents de calligraphe dans l'émission de Larry King pour parler de la série "Suits". Vous pouvez admirer un exemple de son travail dans la vidéo ci-dessous, à environ 13 minutes 20.

Elle avait déjà prouvé sa capacité à influencer les ventes de produits de beauté ou d'articles de mode, mais son amour de la calligraphie pourrait bien avoir donné un sacré coup de pouce à cette industrie.

Hobbycraft, une chaîne de boutiques britanniques fondée en 1995, spécialisée en artisanat d'art, estime que ses ventes de matériel calligraphique devraient augmenter de 40% en 2019. Pour l'entreprise, ce boom s'explique au moins en partie par la passion de la duchesse de Sussex pour cet art.

"Il y a un retour à la rédaction manuscrite, et la duchesse a sans aucun doute participé à attirer l'attention sur l'écriture calligraphique", déclare Katherine Paterson, chargée du développement clientèle, dans un communiqué.

Les membres de la Société de calligraphie de Los Angeles constatent également un regain soudain d'intérêt pour la belle écriture. Les réseaux sociaux et la facilité pour les calligraphes de publier des vidéos de leur travail ont aussi aidé.

"Plus ces vidéos recueillent de vues et de 'j'aime', plus les calligraphes partagent des photos de leur travail et proposent leurs services et leurs produits, ainsi que des cours en ligne", explique l'association au HuffPost dans un email. "Le volume de publications montre bien l'intérêt nouveau que suscite la calligraphie."