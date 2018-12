La pétillante animatrice et entrepreneure Mitsou a vu clair en s'associant avec le lunetier montréalais BonLook qui connait une croissance éclair. De leur union est née une toute nouvelle collection de montures à la fois féminines et chics.

En ligne et dans les boutiques BonLook, sont arrivés ce 4 décembre deux nouveaux modèles déclinés en trois teintes chacun. Une arrondie et métallique en titane avec pont carré qui s'inscrit dans les tendances depuis quelques saisons déjà nommées «Coco» puis une seconde, la «James», plus grande avec un léger effet œil de chat en acétate italien avec motif tortoise sobre, mais original. Pourquoi Coco et James? Ce sont les noms des chats de la star!

« Je voulais des lunettes qui vont bien à tous les types de teints, avec des formes et des couleurs qui donnent un look rayonnant à la femme qui les porte », affirme Mitsou pour décrire l'inspiration derrière la collection. « On a souvent la mauvaise habitude de magasiner nos lunettes maquillées et coiffées, mais on oublie qu'on porte nos lunettes au réveil et au coucher, souvent démaquillées avec une couette sur la tête. Je voulais donc un style qui donne de l'éclat à toute heure du jour! »

L'animatrice a confié aux journalistes qu'elle souffre d'amblyopie, ou autrement dit du syndrome de l'oeil paresseux, l'obligeant à porter l'oeil de pirate à cinq ans puis à se tourner vers les lunettes très très tôt. Cette association avec le lunetier montréalais lui semblait donc naturelle.

« Lorsque je suis arrivé chez BonLook, j'avais cette impression comme un peu tout le monde, j'imagine, que : "ah ben, ça va être le fun, ils vont me présenter 2-3 modèles pis je vais choisir pis ça va être that's it", mais non. J'ai perdu pied quand on m'a dit que j'aurais carte blanche pour créer mes lunettes», raconte Mitsou. C'est donc elle, guidée par l'équipe de BonLook, qui a choisi les matériaux, les formes et les couleurs de la nouvelle collection.

La marque qui s'est auparavant associée à Maripier Morin, Sarah-Jeanne Labrosse, Milk & Bone, et Cœur de Pirate semble cette fois-ci s'adresser à une femme plus mature, mais tout même très branchée, qui recherche un look à la fois frais et sophistiqué.

Les montures «Coco» et «James» se vendent 175$ incluant des lentilles de prescription simple vision. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour amincir le verre quand votre correction est jugée trop haute, ou lorsque vous choisissez des modèles bordés d'un mince fil métallique (comme la lunette «Coco»).

BonLook qui compte aujourd'hui 30 boutiques seulement sept ans après son lancement poursuit son expansion au Canada, jusqu'en Colombie-Britannique. D'ici 2020, les points de vente pourraient franchir le cap du 50.

Le HuffPost Québec était à la soirée de lancement en compagnie de Mitsou. Voici toutes les photos :