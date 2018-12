QUÉBEC – Tel que prévu, le gouvernement Legault abaisse les seuils d'immigration du Québec d'environ 50 000 à 40 000 dès 2019. Pour y arriver, il va sabrer dans l'immigration économique, alors que la province connaît une pénurie de main-d'œuvre.

Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, a déposé son plan en immigration mardi après-midi à l'Assemblée nationale.

Immigration économique

Il prévoit que la province va accueillir entre 38 000 et 42 000 nouveaux arrivants cette année, avec une cible souhaitée de 40 000. De ce nombre, 21 700 à 24 300 personnes seraient issues de l'immigration économique – dont entre 18 000 et 20 100 travailleurs qualifiés et entre 3 100 et 3 400 gens d'affaires.

Il s'agit d'une baisse marquée des prévisions de 2018, où l'immigration économique serait composée de 29 200 à 31 200 personnes – dont de 24 300 à 25 900 travailleurs qualifiés et de 4 000 à 4 300 gens d'affaires.

Du côté de l'immigration économique, le Québec subirait une baisse d'environ 26% de ses objectifs dans la prochaine année.

Jolin-Barrette sur la sellette

Critiqué par les partis d'opposition à la période des questions, le ministre Jolin-Barrette s'est défendu de faire perdre des travailleurs économiques alors que le Québec connaît une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs.

«Nous, à la CAQ, on a fait le choix du succès de l'immigration. On a fait le choix de décider d'investir pour chaque personne qui fait le choix courageux de choisir le Québec, de quitter son pays d'origine et d'avoir un accueil qui est respectueux au Québec», a-t-il dit.

Regroupement familial

Du côté de la réunification familiale, le gouvernement Legault réduit le seuil de façon un peu moins marquée : il compte accueillir un minimum de 8900 et un maximum de 9400 personnes, alors que ces seuils en 2018 étaient de 11 300 à 11 700.

Cette catégorie connaîtrait donc une baisse d'un peu plus de 20%.

Réfugiés

Pour la catégorie des réfugiés – même si c'est Ottawa qui a le dernier mot – Québec veut en diminuer le nombre également. La province en a accueilli entre 8 600 et 9 400 en 2018 – ces chiffres devraient descendre de 6 800 à 7 500 selon la CAQ.

La Coalition avenir Québec (CAQ) espère également baisser le nombre de réfugiés d'environ 20% l'an prochain.