La star canadienne Pamela Anderson s'en est pris lundi sur Twitter à la "violence structurelle des élites" en France et dans le monde, au surlendemain des violents incidents qui ont émaillé les manifestations des "gilets jaunes".

"Je méprise la violence... mais que représentent la violence de tous ces gens, ces luxueuses voitures brûlées, en comparaison de la violence structurelle des élites françaises - et mondiales ?", a tweeté Pamela Anderson.

I despise violence...but what is the violence of all these people and burned luxurious cars, compared to the structural violence of the French -and global - elites? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 décembre 2018

L'ex-égérie du feuilleton américain "Alerte à Malibu", qui vit aujourd'hui à Marseille avec le footballeur Adil Rami, a poursuivi : "au lieu d'être hypnotisés par ces images d'incendies, nous devons nous demander d'où ça vient...".

Instead of being hypnotized by the burning images, we have to pose the question where did it come from...? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 décembre 2018

"La réponse est que cela vient des tensions croissantes entre les élites des grandes villes et les pauvres dans les zones rurales, entre les politiques représentés par Macron et les 99% qui en ont marre des inégalités, non seulement en France, mais dans le monde entier aussi", ajoute-t-elle.

And the answer is: it came from the rising tensions between the metropolitan elite and rural poor, between the politcs represented by Macron and the 99% who are fed up with inequality, not only in France, all over the world. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 décembre 2018

"La vraie question est de savoir si la désobéissance peut être constructive" et "si les progressistes en France et dans le monde peuvent utiliser cette énergie afin qu'au lieu de la violence nous ayons des images de la construction de sociétés égales et égalitaires", conclut la star.

The true question is whether the disobedience can be constructive, what comes the day after, can the progressives in France, and all over the world, use this energy so instead of violence we have images of constructing equal and egalitarian societies? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 décembre 2018

Militante de longue date de la cause animale, Pamela Anderson tweete souvent aussi pour apporter son soutien aux migrants et aux réfugiés climatiques.