Plusieurs conviendront que le but réel d'Occupation Doubleest d'en sortir avec une augmentation démesurée d'abonnements sur Instagram et peut-être, avec un peu de chance, devenir aussi populaire que Maripier Morin.

Sauf que dans les faits, comme nous l'a rappelé Jay Du Temple, le but d'une émission téléréalité sur l'amour, et bien, c'est de trouver l'amour. Vous avez l'avez peut-être déjà entendu de la bouche de Valérie Daure: «tes yeux ont croisé les miens, déjà je n'y pouvais rien...», vous connaissez la suite.

C'est donc pourquoi le «couple» d'amis qu'étaient devenus Jo et Maude, était au bout de leur aventure. Une alliance née des cendres d'une Maude «laissée comme une poubelle» par Renaud et d'un Jonathan à qui sa seule forme de rapprochement fut un baisé volé (littéralement) à la bouche de Catherine à l'aube d'une chute libre au-dessus du territoire italien.

Dans une saison qui enchaîne les scandales de façon hebdomadaire, le «couple» sans cachotterie était devenu l'un des préférés des Québécois. À preuve, leur élimination a soulevé la rage des internautes au point où une pétition pour leur retour dans l'aventure en est née.

Dommage qu'ils étaient déjà en train de s'entretenir à Montréal avec le Huffpost Québec lundi matin suite à leur sortie.

Malgré que leur départ aura créé un choc dans la Belle Province, la surprise était moindre dans les maisons qui bordent la baie de Chania. De leurs propres aveux, Jo et Maude n'auraient jamais osé voler la place d'un couple qui en était un «d'amour».

Même si le couple de Julie-Anne et Yan nageait dans des eaux troubles, il en demeurait pas moins qu'il était basé sur leur attirance et non sur une alliance. C'est pourquoi à la table de délibération, Jonathan savait déjà lequel des deux couples allait quitter l'aventure.

Les deux sont peut-être séparés par au moins un pied en grandeur, mais ils se rejoignent sur le fait qu'ils ont maximisé leur expérience. Maude aura rencontré un Renaud qui restera un ami, un souper éventuel avec Nikola et une idée claire sur sa vie amoureuse à venir: «je n'en veux pas de chum!».

Et pour Jonathan, il sort clairement le grand gagnant si on se fie aux médailles à son cou: trois voyages, vainqueur de toutes les bouteilles et une tonne d'activités où il s'est envoyé en l'air...

Comme tout le monde, les deux pensent que c'est Andrew et Cath qui remporteront les honneurs cette année.

Pour voir l'entrevue avec les exclus de la semaine, c'est dans la vidéo en haut de page.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

