Un Britannique avait choisi l'éclat de Times Square à New York pour demander sa dulcinée en mariage, et elle a dit «yes». Alors il a ouvert la main, mais l'émotion lui a fait perdre la bague, qui a dégringolé à travers la grille du trottoir.

Les tourtereaux se sont envolés de retour pour le Royaume-Uni sans l'alliance, et sans doute dépités... Mais c'était sans compter sur les limiers de la police new-yorkaise (NYPD), qui l'ont récupérée dans les conduits du métro.

Encore fallait-il retrouver le couple, dont on était sans trace depuis vendredi, le jour de la fameuse chute. Le NYPD a donc lancé un appel sur Twitter pour le localiser, en diffusant des photos et un petit film de vidéosurveillance montrant le couple affairé autour de la grille.

Dimanche, le NYPD a annoncé les avoir retrouvés. «Le (désormais) heureux couple est retourné dans sa patrie, mais grâce à vos retweets ils ont su que nous les recherchions ! Nous sommes en train de nous arranger pour leur renvoyer la bague», a écrit le NYPD sur son compe Twitter.

We would like to thank everyone who shared this story! The (now) happy couple is back in their home country, but thanks to your retweets they heard we were looking for them! We're making arrangements to get them their ring back. Congratulations! https://t.co/rXHxxkwClm