ACEUM, AEUMC ou TMEC: c'est quoi le vrai nom du nouvel ALÉNA?

La signature, vendredi dernier, de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada marque la fin d'une longue saga dans laquelle la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a joué un rôle de premier plan. Mais une question brûlante demeure: comment il s'appelle, ce traité?

Dans une conférence de presse quelques mois avant la signature de ce texte qui remplace l'ALÉNA, le président américain Donald Trump avait salué le nom de l'Accord États-Unis—Mexique—Canada (AEUMC ou USMCA en anglais), qui «sonne bien», selon lui.

Ce dernier risque d'être bien déçu, alors, de voir le Canada préférer le sigle ACEUM (Accord Canada—États-Unis—Mexique) dans toutes ses communications officielles. Fin novembre, la ministre Freeland avait en effet expliqué qu'Ottawa mettait le nom du Canada en premier dans tous les traités qu'il signe.

Au sud de la frontière américaine, le nouvel accord a plutôt été rebaptisé Traité Mexique—États-Unis—Canada, ou TMEC.

Avec tous ces noms, gageons qu'on entendra longtemps parler du «nouvel ALÉNA», une appellation que même la ministre Freeland a dit préférer utiliser pour éviter la confusion.

Has anyone thought through the French acronym? ALENA was so elegant. AEUMC? ACEUM? AMCEU? AMEUC?