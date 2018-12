Sarah-Jeanne Labrosse revient avec émotion sur «Révolution»

On est déjà rendu à la finale de révolution. 😿Je dis "déjà " mais ça fait plus de 6 mois déjà que c'est commencé pour moi, et bien plus longtemps pour plein de membres de l'équipe. Ce soir c'est la finale et je suis très fière d'avoir fait partie de ce projet. Fière d'avoir embarqué dans un projet qui a été crée entièrement ici et qui tenait à mettre en valeur les danseurs d'ici dans toute leur splendeur. Et quelle splendeur. (Bon, j'avoue, je suis fière d'avoir vaincu la petite voix en moi qui se demandait si c'était une bonne idée de tenter l'animation à heure de grande écoute aussi. Merci aux gens qui m'ont si bien entourés et vous qui m'avez doucement accueilli.) J'ai eu la chance de rencontrer de grands artistes, de grands danseurs, une équipe de production de rêve, des gens tout aussi motivés et passionnés devant que derrière les caméras. Tous là pour les bonnes raisons; célébrer la danse autrement, la télé autrement, l'humain autrement. Sérieusement, quel bonheur, quel privilège, de faire partie de ce projet-là. Ce soir, les 4 finalistes peuvent remporter le grand prix. Ce sont des artistes avec des propositions excessivement différentes, et vous aurez certainement vos favoris, mais ils méritent tous de gagner, pour leurs efforts, leur créativité, leur audace (pour ne pas dire culot), leur authenticitée et leur dévotion pour leur art. Aimez-les autant qu'ils sont, derrière vos écrans, parce qu'ils le méritent entièrement. Parole d'égérie. 💁🏼‍♀️

A post shared by sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) on Dec 2, 2018 at 7:20am PST