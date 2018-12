Voici pourquoi vous êtes continuellement malade

Les gens ont tendance à être plus souvent malades lorsque les températures chutent en hiver et qu'il est plus difficile d'éviter ces germes à l'intérieur. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles tomber malades toutes semaines, même si elles mangent sainement, font de l'exercice et dorment suffisamment? Les experts expliquent pourquoi vous tombez toujours malade.

La raison la plus courante

Si vous tombez malade presque toutes les deux semaines, votre corps vous parle: vous êtes stressé.

«C'est en partie parce que nous sommes fatigués, stressés et finalement épuisés», a déclaré la Dre Sarah Cook, médecin en chef du centre de santé Integra de Toronto, au HuffPost Canada dans un courriel. «Nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous nous privons de sommeil, nous ne buvons pas assez d'eau et notre régime alimentaire n'est pas équilibré. Notre système immunitaire est affaibli et nous sommes plus vulnérables aux infections.»

Le docteur Soreya Dhanji, médecin de famille du Centre de santé Cadence à Toronto, a ajouté que le stress peut également avoir des manifestations physiques, ce qui explique pourquoi nous tombons malades.

En plus de nous angoisser, le stress peut provoquer des nausées, des vomissements et des palpitations cardiaques, ce qui renforce le sentiment de se sentir malade, a expliqué Dhanji au HuffPost Canada.

Autres raisons pour lesquelles vous tombez constamment malade

Cela pourrait être dans vos gênes. «Certains ont un système immunitaire plus faible que d'autres personnes», a confirmé Dhanji, et des études ont montré que la génétique entrait en ligne de compte. Cependant, l'exposition chez les enfants et les adolescents pourrait également contribuer à la force de notre système immunitaire.

«Il existe une théorie selon laquelle plus le nombre de virus et de bactéries auquel vous êtes exposé dans votre enfance est grand, plus votre système immunitaire devient fort», a déclaré Cook. «Donc, garder les choses très propres et courir désinfecter souvent les mains de nos enfants peut faire plus de mal que de bien.»

Pas assez de sommeil

Il y a une raison pour laquelle les médecins vous ordonnent toujours de vous reposer quand vous êtes malade. «Lorsque nous dormons, nous produisons des cytokines, des protéines protectrices qui nous aident à combattre les infections. Ainsi, lorsque nous sommes fatigués, nous ne pouvons pas en produire autant et nous sommes plus vulnérables aux infections», a expliqué Cook. La quantité de sommeil dont vous avez besoin dépend de votre âge, mais les adultes ont besoin de sept à neuf heures chaque nuit, selon la National Sleep Foundation.

Zinkevych via Getty Images

Vous êtes déshydraté

Lorsque votre corps n'est pas assez hydraté, il ne peut plus fonctionner correctement. L'eau contribue à fournir des nutriments et des minéraux à vos cellules et à garder votre nez, votre bouche et votre gorge humides pour prévenir les maladies (le mucus et la salive agissent comme une barrière protectrice).

Trop de caféine ou d'alcool

La caféine ou l'alcool peuvent non seulement nous rendre déshydratés - nous rendant ainsi plus vulnérables aux maladies - mais ils peuvent également perturber notre sommeil et nous rendre malades. Plus précisément, la caféine étant un stimulant, non seulement il peut être plus difficile de s'endormir, mais une étude antérieure a montré qu'avoir de la caféine six heures avant de se coucher pouvait réduire le temps de sommeil d'une heure. Quant à l'alcool, il bloque le sommeil paradoxal, qui est le type de sommeil réparateur qui nous fait nous sentir bien reposés le matin.

Mauvaise hygiène buccale

Cette raison surprenante a beaucoup de sens. «Nous avons beaucoup de bactéries qui vivent dans notre bouche», a déclaré Dhanji. «Souvent, si nous ne prenons pas soin de notre hygiène buccale, nous pouvons transmettre cette bactérie ou causer d'autres choses, telles que l'inflammation des gencives, des infections dentaires, etc.»

L'inflammation dans la bouche peut également causer une inflammation dans d'autres parties du corps, telles que les vaisseaux sanguins, rapporte WebMD.

Vous avez une maladie chronique

Les personnes atteintes d'une maladie chronique sont plus susceptibles de tomber malades plus souvent, tout simplement parce que «cela peut réduire notre capacité à lutter contre certaines infections», a déclaré Dhanji.

Ne pas se laver les mains assez souvent

Si vous continuez à être malade, vous risquez de ne pas vous laver les mains suffisamment. Ceci est particulièrement important en hiver, lorsque le fait de rester à l'intérieur peut entraîner la prolifération de germes dans l'air et sur les surfaces. «De plus, en touchant souvent notre visage, nous risquons de transmettre des infections de nos mains à notre visage», a ajouté Dhanji.

Manque de vitamine D

Des études montrent que la vitamine D contribue à renforcer votre système immunitaire et peut contribuer à réduire le risque d'infections respiratoires telles que le rhume et la grippe. Les aliments riches en vitamine D comprennent les jaunes d'oeufs, les champignons et le saumon. Les suppléments de vitamine D sont également une option.

BartekSzewczyk via Getty Images

Vous avez des enfants

Oui, vos enfants pourraient être la cause de vos maux. Comme les jeunes enfants tombent plus souvent malades, ils peuvent rapporter à la maison «toutes sortes de virus» de l'école ou de la garderie. «Et si maman [ou] papa est plus fatigué, il est plus probable qu'il tombe malade», a déclaré Cook.

Vous vieillissez

Désolée d'aborder ce point, mais votre système immunitaire ne fonctionne peut-être pas aussi vite que par le passé. En vieillissant, vous avez moins de cellules immunitaires et prenez plus de temps à réagir aux germes et aux bactéries, rapporte WebMD. En conséquence, vous tombez malade plus souvent.

Vous interagissez souvent avec les autres (directement ou indirectement)

Cela vous expose à un risque plus élevé d'attraper un virus, a déclaré Dhanji. «Quelque chose d'aussi simple que de prendre un moyen de transport quand une personne malade a touché la porte et que vous touchez la porte peut souvent vous rendre malade», a-t-elle expliqué. «Certaines populations avec lesquelles nous interagissons, en particulier les jeunes enfants, peuvent [aussi] jouer un rôle important dans la transmission de maladies virales et bactériennes.»

Comment arrêter de tomber malade tout le temps?

Vous connaissez probablement déjà la solution à ce problème, mais suffisamment de sommeil, une alimentation équilibrée, des exercices physiques et une hydratation adéquate vous aideront à prévenir la maladie.

«Je dirais que le sommeil est un facteur primordial», a déclaré Dhanji, car cela aidera votre corps à combattre l'infection et à rétablir le système immunitaire.

Restez à jour sur vos vaccins, assurez-vous de vous laver les mains et prendre du zinc et de la vitamine C pour renforcer votre système immunitaire peut également aider à prévenir les maladies, a-t-elle ajouté.

Mais n'oubliez pas de gérer votre stress aussi. Dhanji suggère de pratiquer la méditation, tandis que Cook suggère de faire de l'exercice, car cela aidera à augmenter la circulation et à réduire les sentiments de stress.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.