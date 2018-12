«Occupation Double Grèce»: les fans expriment leur colère

À la suite de la diffusion de l'épisode du 2 décembre d'Occupation Double Grèce, les fans de la téléréalité ont été nombreux à s'insurger contre le revirement de situation survenu au moment de l'élimination.

Au cours de la semaine, Jonathan et Yan ont obtenu leur place à la table de délibération.

Mais pour la première fois de la saison, il s'agissait d'un cadeau empoisonné, puisque les deux candidats ont dû choisir lequel de leur couple respectif devrait plier bagage et quitter l'aventure.

Le scénario aurait-il été le même si, par exemple, Andrew et Olivier s'étaient retrouvés à la table à la place de Yan et Jonathan?

La question se pose, puisque Jay Du Temple a expliqué au moment de la délibération que la quête numéro un d'Occupation Double est de trouver l'amour, et que les couples de Yan et Jonathan étaient les plus incertains du lot.

Au terme d'une longue discussion, ce sont les très appréciés Jonathan et Maude qui ont vu leurs parcours semés d'embûches et de grands moments prendre fin.

Et les internautes n'ont évidemment pas perdu une seconde pour faire connaître leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Le quebec en entier voulait voter pour eux puis vous le saviez et hop vous les avez eliminer serieux jai terminer decouter od bye bye. [sic] Commentaire sur Facebook

Les seuls vrais, les plus aimés du public. Je suis sans mots. Surtout très fâché contre la production. [sic] Commentaire sur Facebook

C'était la dernière émission pour moi... Tout est clairement controlé par vous et c'est injuste pour maude et Jonathan! [sic] Commentaire sur Facebook

Une certaine Bianca De Mari n'a d'ailleurs pas pu résister à la tentation de pousser la grogne un peu plus loin en démarrant une pétition pour convaincre la production de ramener les deux candidats chouchous du public en Grèce.

«Leurs éliminations étaient injustes!!!! La production à tout fait pour sortir LES PLUS HONNÊTES et les PLUS AIMABLES!!!!! C'est injuste et devraient faire revenir Maude et Jonathan, cest eux les vrai gagnants» [sic], peut-on lire sur le site Change.org.

Malgré la noblesse du geste, soulignons que le tournage d'Occupation Double Grèce est terminé depuis un bon moment déjà.

Un détail qui n'avait toutefois pas découragé quelque 1700 personnes de signer ladite pétition au moment de publier ces lignes.

Rappelons qu'un dernier couple devra quitter l'aventure ce mercredi. Et ce seront les candidats exclus qui devront prendre cette importante décision.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

