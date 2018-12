Oui, Marc Labrèche et Dominique Michel seront du «Bye Bye 2018»

Même s'ils ont tenté de nous faire croire le contraire durant une bonne partie de la dernière année, Marc Labrèche et Dominique Michel participeront bel et bien au Bye Bye 2018.

L'édition de cette année aura évidemment des airs de fête, puisque Radio-Canada compte célébrer en grand les 50 ans de la populaire revue de fin d'année.

L'équipe de comédiens sera de nouveau composée de Pierre Brassard, Véronique Claveau, Anne Dorval et Patrice L'Écuyer. Un groupe sélect auquel s'ajoute un nouveau venu - et non le moindre - en la personne de Claude Legault.

En plus de Marc Labrèche et Dominique Michel, plusieurs comédiens ayant marqué les cinquante années d'histoire du spécial de fin d'année prendront part aux célébrations, dont les quatre membres de RBO, Véronique Cloutier, Louis Morissette, Michel Côté, Marc Messier, Pauline Martin, Yves Jacques et René Simard.

Produit par Guillaume Lespérance et réalisé par Simon Olivier Fecteau, le Bye Bye 2018 sera diffusé le 31 décembre à 23 h, sur les ondes d'ICI Télé.

