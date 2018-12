Ellen DeGeneres donne à Julia Roberts une métamorphose à la «Kardashian» pour augmenter ses abonnés Instagram

Dans une de ses performances les plus incroyables et irrésistibles jusqu'à maintenant (oublie ça, Stepmom), Julia Roberts s'est transformée en vedette d'Instagram style Kardashian.

Alors qu'une Roberts visiblement embarrassée montrait sa peine avec le nouveau look, elle lance à la blague «j'ai l'impression étrange que je perds des abonnés en ce moment même.»

Mais DeGeneres ne pouvait être plus sûre d'elle-même en encourageant l'actrice à poser pour l'objectif en mettant en valeur ses nouveaux atouts.

L'hôtesse du talk-show a ensuite amené la blague à un autre niveau quand elle a invité Martha Stewart, accompagnée d'une tarte (parce que la bouffe amène plus d'abonnés) et la covedette de Roberts dans My best friend's wedding Dermot Mulroney.

«Comme toujours, éblouissante», a-t-il commenté pendant que Roberts s'est presque effondrée sous l'humiliation.

La paire s'est récemment réunie pour jouer dans la série Homecoming produite par Amazon, et parle entre les branches d'une suite à la comédie romantique de 1997.

«Je pense qu'il n'y a à peu près que quatre personnes sur Terre qui pourrait faire un film comme ça, et ça inclut Rupert, Cameron, Julia et moi», a raconté Mulroney à Entertainment Weekly. «Alors, faisons-le.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.