Cette ado liste toutes les erreurs de «Bohemian Rhapsody»

Les vrais fans ne laissent rien passer. Et, comme du poil a gratter, cette grande admiratrice de Queen n'a pu s'empêcher de rétablir la vérité sur la vie de son idole Freddy Mercury. Sur Twitter, depuis le 28 novembre, elle compare la chronologie du film "Bohemian Rhapsody" avec la vraie vie du chanteur.

C'est une dénommée "Alex" qui n'a pas pu s'empêcher de rétablir la vérité. Contactée par Le Huffpost, cette élève de 17 ans vivant en région parisienne explique que sa passion pour Queen lui a été transmise un peu malgré elle: "Ma maman étant une grande fan de Queen depuis sa jeunesse, j'ai grandi aux côtés de ce groupe. Depuis toute petite, mes parents me font écouter leurs musiques. C'est donc plutôt logique que, maintenant que je suis plus grande, je tente d'en savoir plus sur leur histoire."

« Les différentes entre Bohemian Rhapsody et la vraie vie »: A Thread.

Et sous la forme d'un "fact-checking", Alex a pris soin d'énumérer point par point les 21 erreurs du film, ou plutôt les "libertés scénaristiques" prises par Anthony McCarten, qui a pourtant écrit son scénario en collaborant avec les membres restants du groupe.

Comment ne pas voir de coïncidence dans cette manière de décortiquer le film de la part d'"Alex" quand on sait qu'elle envisage de faire une école de criminologie ou de journalisme. Pour une première, l'exercice a été réussi avec brio pour l'élève.

De la date de sortie d'un morceau jusqu'au lieu de la rencontre entre Freddie Mercury et le batteur Roger Taylor, en passant par l'année où Freddie Mercury s'est fait pousser la moustache, "Alex" rétablit la vérité et montre les anachronismes qui jalonnent le biopic. La liste exhaustive ci-dessous:

"J'ai vu le film 5 fois"

Pour vérifier chaque point, "Alex" s'est montrée rigoureuse en vérifiant à chaque fois plusieurs sources. Elle s'est surtout rendue au cinéma à cinq reprises pour établir sa liste. À chaque visionnage, elle a fait "très attention aux petits détails pour pouvoir les vérifier après". Elle s'est aussi plongée dans les "interviews du groupe, des livres sur leurs concerts, pour avoir une idée précise des tournées qu'ils ont fait".

Sa démarche s'inscrit dans un désir de partage: "J'estime qu'il est important de noter les erreurs car j'affectionne particulièrement ce groupe. Beaucoup de personnes écoutent leurs chansons suite au biopic sans vraiment connaître leur histoire, je voulais partager mes connaissances."

Libertés historiques au service du biopic

Ces inexactitudes lui ont-elles fait détester ce film? Bien au contraire: "J'étais très excitée à l'idée de voir 'Bohemian Rhapsody', et il ne m'a pas déçu." Son "fact-checking" lui a d'ailleurs permis "d'en apprendre un peu plus sur le groupe", donc cette grande fan n'en tire que du positif.

Elle comprend même les libertés historiques qui ont été prises: "Certaines petites erreurs auraient pu être évitées, mais il est indispensable de modifier l'histoire du groupe, qui s'étale sur plusieurs années, pour rendre un film de deux heures intéressant et dynamique. Les erreurs faites dans ce film ne sont pas dérangeantes, et certaines étaient, pour moi, indispensables pour faire passer plus d'émotions et donc aboutir à un meilleur film."

