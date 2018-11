L'organisme Recyc-Québec annonce vendredi que le personnage de comédie québécoise Ti-Mé devient son porte-parole.

Le personnage de Ti-Mé a été incarné sur scène et surtout dans l'émission de télévision La Petite Vie par l'auteur et comédien Claude Meunier. Il deviendra la tête d'affiche d'une série de campagnes publicitaires dont M. Meunier sera l'auteur en collaboration avec Recyc-Québec.

Ti-Mé prendra également la parole lors d'événements ciblés.

Recyc-Québec explique que le choix de Ti-Mé s'est imposé naturellement car le personnage s'est notamment fait connaître par son obsession à bien gérer ses déchets domestiques dans les épisodes de La Petite Vie, une émission entrée en ondes il y a 25 ans. Il mettait déjà en pratique plusieurs gestes visant à réduire le gaspillage de ressources, bien avant l'invention de l'expression «zéro déchet».

Selon une récente étude menée par Recyc-Québec, 56 pour cent des Québécois choisissent encore de mettre un produit dans le bac de récupération même s'ils doutent qu'il y soit véritablement destiné. De plus, les répondants croient à 15 pour cent qu'ils récupéreraient beaucoup plus, ou un peu plus à 32 pour cent que maintenant, s'ils savaient ce qu'on peut déposer au recyclage.

Recyc-Québec, une société d'État créée en 1990, a pour objectif de promouvoir et de développer la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages et de matières diverses.