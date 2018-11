Les dirigeants du G20 se retrouvent vendredi à Buenos Aires pour un sommet dont Donald Trump dicte de facto l'agenda, qu'il s'agisse du difficile dialogue avec Vladimir Poutine ou de la querelle commerciale avec la Chine.

Ce sommet est aussi la première occasion pour les dirigeants mondiaux de s'entretenir directement avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ("MBS") depuis le scandale suscité par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Les débats risquent de fluctuer au gré des humeurs d'un Donald Trump que de nouveaux développements à Washington dans l'enquête russe rendent plus impulsif que jamais.

"Chasse aux sorcières!", a-t-il protesté sur Twitter vendredi, à propos de nouvelles révélations sur un projet immobilier de son conglomérat en Russie.

"This demonstrates the Robert Mueller and his partisans have no evidence, not a whiff of collusion, between Trump and the Russians. Russian project legal. Trump Tower meeting (son Don), perfectly legal. He wasn't involved with hacking." Gregg Jarrett. A total Witch Hunt!