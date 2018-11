Netflix annule la série «Daredevil» et les fans sont sous le choc

C'est la fin des aventures de Daredevil, a annoncé Netflix au site Deadline. En effet, la série sur le justicier, avocat aveugle le jour et super-héros aux sens aiguisés la nuit, ne sera pas renouvelée pour une quatrième saison sur la plateforme de diffusion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les fans ne s'y attendaient pas du tout.

«Daredevil de Marvel ne reviendra pas pour une quatrième saison sur Netflix», a révélé le diffuseur par voie de communiqué, ce jeudi 29 novembre. «Nous sommes extrêmement fiers de la dernière saison et bien que ce soit dur pour les fans, nous estimons qu'il est préférable de fermer ce chapitre sur une note positive.»

Netflix a également remercié toute l'équipe et les fans: «Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de Marvel, l'auteur-producteur Erik Oleson, les scénaristes de la série, une équipe fantastique et une distribution incroyable, et nous remercions les fans qui ont soutenu la série au fil des années».

Pourtant, il y a moins de deux semaines, un message sur le compte Twitter de l'auteur-producteur de la série, Erik Olsen, laissait présager une suite pour la série: «Je viens tout juste de pitcher à Netflix la saison 4 de Daredevil. On croise les doigts!».

La nouvelle a donc surpris les fans, qui ont partagé en masse leur déception sur les réseaux sociaux.

Putain, Charlie Cox, c'était le meilleur. C'est quoi cette news à la con. Vous êtes sérieux Netflix ? #Daredevil — Save Daredevil. (@arionesbee) 30 novembre 2018

NETFLIX CANCELLED DAREDEVIL??????????????????????? — choi yena's love bot #TUSM (@choiyuukas) November 30, 2018

"NETFLIX A ANNULÉ DAREDEVIL???????????????????"

"Nonnnnn ils ont annulé Daredevil"

"Netflix annule Daredevil"

THEY CANCELLED #DAREDEVIL YET STILL KEPT JESSICA JONES. AND ANNOUNCED TODAY THEY'RE INCREASING THEIR PRICES. pic.twitter.com/TvHHnQfdZV — d.ali (@da1i_) November 30, 2018

«Ils ont annulé Daredevil et maintiennent Jessica Jones. Et ils annoncent aujourd'hui qu'ils augmentent leur prix.»

Mais cette saison 3 était excellente en plus. 😔



Je suis inconsolable. Comment vivre sans le petit sourire de Charlie Cox qui tape des mecs ?

😭😭😭😭😭😭 https://t.co/rUqHk9YEo5 — Vesper (@Wonder_Vesper) 30 novembre 2018

Un retour de Daredevil sur Disney+?

Ces derniers temps, les adaptations Marvel tombent comme des mouches sur la plateforme de diffusion. L'annulation de Daredevil survient après celle de Luke Cage et Iron Fist. Il ne reste plus que The Punisher et Jessica Jones sur la plateforme.

Pourtant, cette troisième saison avait été bien accueillie par la critique. Alors, pourquoi l'annuler? Netflix a apporté au site d'information une réponse énigmatique: «Les trois saisons existantes serviront pour les années à venir, et le personnage de Daredevil vivra dans les projets futurs de Marvel». Faut-il comprendre que Marvel pourrait voir adapter son personnage au costume rouge sang sur la plateforme de diffusion Disney+, dont le lancement est prévu pour 2019? Tout porte à le croire.

Et l'étrange photo du compte Twitter de Daredevil - promettant que «la justice ne s'arrête jamais» - laisse libre cours aux interprétations quant au retour éventuel du héros.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À voir également :