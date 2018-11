Le père Noël est clairement descendu au bar éphémère Miracle. Guirlandes, sapins, lumières, papier d'emballage et tout le tralala ont envahi le Scarlet Exclusive au 139 St-Paul Ouest, dans le Vieux-Montréal, et y seront jusqu'au 30 décembre.

Le décor ultra chargé et adorablement kitsch saura charmé même le «Grinch» de votre gang. Il faut cependant un tant soit peu apprécier les classiques des Fêtes puisque les «All I Want For Christmas» de la reine des chansons de Noël Mariah Carey et «Have Yourself A Merry Little Christmas» de Michael Buble jouent en boucle.

(Le texte se poursuit sous cette galerie)

Galerie photoLancement du bar de Noël Miracle 2018 Voyez les images Miracle, le bar ultra Noël, va vous emballer 1/ 43













Lancement du bar de Noël Miracle 2018 1/ 43















Pour étancher sa soif, on a droit à des cocktails classiques avec une petite touche magique de Noël. Commandez le Run Run Rodolph (gin, purée de vin chaud et prosecco) ou le Bad Santa (rhum, jus d'ananas, épices et lait de coco). La carte est signée par le renommé bartender newyorkais Nico De Soto en collaboration avec Pierre-Hugues Marois des bars le Coldroom et El Pequeno à Montréal. Il y a aussi un menu «Grinch» pour ceux qui préfèrent les cocktails normaux, sans artifice des Fêtes.

Prendre un verre vous permettra aussi de donner au suivant puisqu'une partie des profits récoltés sera remise à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour les Enfants.

On peut aussi y grignoter un menu traditionnel revisité comprenant mini tourtières, burger de porc effiloché et quelques options végé.

Le concept du bar Miracle qui célèbre son troisième anniversaire à Montréal nous vient de nos voisins du sud. À New York, le bar «pop-up» 100% Noël ouvert pour la première fois en 2014 est devenu un incontournable des Fêtes, en poussant plusieurs à faire la file pendant des heures pour festoyer parmi les lutins. On compte aujourd'hui près de 100 bars éphémères Miracle à travers le monde.

VOIR AUSSI :