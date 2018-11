OTTAWA — L'installation de panneaux solaires est pertinente pour la plupart des propriétaires en Saskatchewan et en Ontario, mais selon l'Office national de l'énergie (ONÉ), l'abondance d'hydroélectricité bon marché au Québec et au Manitoba signifie que l'énergie solaire n'a jamais vraiment de logique économique dans ces provinces.

Au Canada, les hivers longs et obscurs font en sorte qu'il est improbable que l'énergie solaire ne devienne jamais la seule source d'électricité, peu importe la région du pays.

L'ONÉ publie mercredi une étude sur les coûts de l'énergie solaire par rapport aux prix actuels de l'électricité. Il propose un site en ligne sur lequel les Canadiens peuvent indiquer le nom de leur ville et savoir s'ils ont des arguments économiques en faveur de l'énergie solaire pour eux maintenant ou dans l'avenir.

L'étude, qui compte 20 000 collectivités réparties dans chaque province et territoire, a examiné à la fois la capacité de production d'énergie solaire en fonction des heures d'ensoleillement et son coût.

La principale conclusion de l'étude est que peu importe la quantité de lumière solaire, les seuls endroits où installer et utiliser des panneaux solaires coûte déjà moins cher que de payer pour l'électricité des réseaux électriques sont ceux où les tarifs de l'électricité sont déjà très élevés — en Saskatchewan, à l'Île-du-Prince-Édouard et dans la plupart des régions de l'Ontario.

«Le pays ne pourrait pas fonctionner uniquement avec des panneaux solaires», a déclaré l'économiste en chef de l'ONÉ, Jean-Denis Charlebois.

EN VIDÉO: la Californie mise sur l'énergie solaire

Dans les provinces où l'électricité est encore relativement bon marché — principalement le Manitoba et le Québec —, l'ONÉ affirme que l'énergie solaire peut parfois coûter plus de deux fois plus cher que les sources d'énergie traditionnelles.

En Saskatchewan, par exemple, où les coûts de l'électricité sont parmi les plus élevés au pays, le seuil de rentabilité de l'énergie solaire représente déjà 93 pour cent du coût moyen actuel de l'électricité pour les propriétaires. Mais au Manitoba voisin, où les coûts de l'électricité sont parmi les plus bas au pays, le prix de l'énergie solaire pour les propriétaires représente 176 pour cent du coût actuel de l'électricité. Au Québec, c'est 223 pour cent.

M. Charlebois ajoute que le coût moyen d'une installation solaire de 5 kilowatts est d'environ 16 000 $ et que ce prix devrait baisser de 30 pour cent dans les cinq ou dix prochaines années.

Le prix d'achat de l'électricité du réseau augmente d'environ 2 pour cent par an. Selon l'ONÉ, entre ces augmentations et les programmes de remise sur les installations solaires disponibles dans certaines provinces, le marché de l'énergie solaire commencera à être plus avantageux que le prix du réseau électrique à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Le prix de l'électricité au Manitoba et au Québec est encore si bas que même une fois que le coût de l'énergie solaire aura chuté de manière significative, l'énergie solaire ne devrait pas devenir compétitive.

La côte de la Colombie-Britannique et la côte est de Terre-Neuve sont parmi les pires endroits où produire de l'énergie solaire, car ils ne reçoivent pas beaucoup de soleil. L'installation solaire coûte plus cher dans les territoires en raison de l'éloignement de la plupart des collectivités, mais le coût élevé de l'électricité, souvent générée par le diesel, fait que l'énergie solaire coûte beaucoup moins cher au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest.

À long terme, même les propriétaires qui utilisent l'énergie solaire auront besoin d'avoir accès à des réseaux électriques car le soleil ne brille pas toujours et les batteries ne peuvent stocker que de quatre à 10 heures de courant.

Les arguments en faveur de l'énergie solaire pour les entreprises sont légèrement différents en raison des taux d'énergie différents. Les entreprises de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario trouveront peut-être déjà moins cher d'ajouter des panneaux solaires que de continuer à acheter de l'électricité uniquement au réseau. Selon l'ONÉ, les programmes de rabais en Saskatchewan et en Alberta rendront l'énergie solaire plus économique que l'énergie traditionnelle au cours des prochaines années.