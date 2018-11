MONTRÉAL — La sonde InSight s'est posée avec succès sur la surface de la planète rouge, lundi après-midi, sous le regard attentif du milieu scientifique. Le directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, Olivier Hernandez, a passé cette mission de la NASA en revue lors d'un entretien avec La Presse canadienne. En voici l'essentiel.

Quelle est l'importance de cette avancée?

L'importance est capitale pour connaître exactement la tectonique et l'intérieur de la planète Mars. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire jusqu'à présent. On a bien essayé d'envoyer des sondes sismiques sur Mars à travers des programmes comme Viking 1 et Viking 2, mais ces sondes sismiques n'ont jamais pu fonctionner correctement. Grâce à Insight, on espère connaître un peu plus le passé géologique de Mars.

Que fera concrètement la sonde?

On va essayer de comprendre ce qui s'est produit dans l'évolution géologique de Mars pour qu'on passe d'une planète qui pourrait être habitable à une planète qui ne l'est plus du tout, qui est devenue complètement sèche, dont l'atmosphère a disparu. On sait aussi que l'activité géologique s'est arrêtée. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quand exactement et quels mécanismes ont permis le ralentissement de cette activité géologique.

Il y a deux instruments principaux. Le premier est un sismographe qui va envoyer des ondes sonores pour sonder l'intérieur de la planète. Le deuxième instrument est une petite sonde qui va être enfoncée jusqu'à une profondeur de cinq mètres pour déterminer correctement la composition de la planète, mais aussi la dispersion de la chaleur dans la planète. Ces deux instruments vont nous apporter beaucoup sur l'intérieur de Mars, à savoir si la planète se rapproche plus de la planète Terre ou de la Lune.

Combien de temps devrait-elle rester en place?

La mission est prévue pour deux années. On espère qu'elle dure un peu plus, bien sûr — comme l'ensemble des sondes ou des rovers qu'on a envoyés sur Mars, qui nous ont épatés à chaque fois. Mais la captation des données scientifiques va se faire pendant au minimum deux ans.

On a bon espoir que la sonde pourra durer aussi longtemps, mais il y a quelques risques quand même. On n'est pas à l'abri d'une tempête comme celle qui nous a privés des services du rover Opportunity. Ses panneaux solaires se sont retrouvés couverts d'énormément de poussière et la sonde a complètement vidé ses batteries. Dans le cas d'Insight, les panneaux sont beaucoup plus grands et permettent des vibrations avec le vent, donc devraient être capables d'enlever une bonne partie de la poussière et durer beaucoup plus longtemps.

[Au terme de sa mission], la sonde va rester là, comme un peu toutes les autres sondes qui sont sur Mars et sur la Lune. Avec les faibles vents, malgré les quelques tempêtes, elles restent quasiment intactes. Elles pourront peut-être être réutilisées à très, très long terme lorsqu'on enverra d'autres robots qui pourraient en profiter par exemple pour utiliser leurs pièces.

Qu'est-ce que les découvertes permises par InSight pourraient apporter à l'humanité?

On peut se demander à quoi sert la science fondamentale, mais c'est à long terme qu'on est capables de le voir. Je vais vous donner un exemple de recherches qui nous ont menés à des découvertes totalement inattendues: les capteurs CCD. Pratiquement tous les êtres humains possèdent maintenant un téléphone cellulaire doté d'un appareil photo avec ce qu'on appelle un capteur CCD, qui est capable de transformer les photons — la lumière — en électricité pour faire des belles images. À l'origine, c'était pour étudier les étoiles, tout simplement. Lorsqu'on a fait ces détecteurs-là dans les années 1970, on n'imaginait pas que, quarante ans plus tard, tout le monde en aurait sous la main, en format miniature et très performant.

Donc, la sonde que l'on envoie sur Mars va répondre à une problématique scientifique très précise sur la formation des planètes dans notre système solaire, qui est encore un sujet très méconnu. Mais dire ce que ça va nous apporter concrètement d'ici 10, 20, 30 ou 40 ans, c'est très difficile. Nous, les chercheurs, on a des fois l'impression de travailler dans notre petit coin, de ne pas s'intéresser forcément à la société. Mais, en fait, tous les développements et la pensée qu'on applique à traiter des problèmes complexes vont être réutilisés plus tard! C'est fantastique!

