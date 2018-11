Paul Daraîche se confie sur ses problèmes de santé

Paul Daraîche a annoncé, ce mardi 27 novembre, par l'entremise de sa page Facebook, qu'il était contraint de prendre une pause professionnelle d'une durée indéterminée, car il doit subir une importante opération à coeur ouvert.

«Ce verdict me fait peur, non pas que je craigne la mort, mais en même temps, je suis conscient que si je ne me soumets pas aux instructions de mon médecin, il est clair que je ne pourrai plus serrer dans mes bras ceux que j'aime, que je ne pourrai plus vous rencontrer, vivre avec vous (mon équipe, mes musiciens, mes techniciens, etc.) ce qui me fait vibrer le plus au monde», a-t-il confié dans un long message évidemment très émotif.

Le chanteur country poursuit en expliquant qu'il peut compter sur sa famille et son public pour le réconforter et lui envoyer des ondes positives durant cette dure épreuve. Le tout en plus de rendre hommage à ses médecins, en qui il dit avoir pleinement confiance.

«Je vais devoir me reposer le plus possible et éviter les excès de fatigue. Les récents spectacles en Gaspésie ont été particulièrement difficiles pour moi, bien que j'étais l'homme le plus heureux du monde de me retrouver dans mes terres d'origines.»

Le chanteur termine en remerciant ses fans pour leur soutien, leur présence et leur compréhension.

«Face à cette opération imminente, je m'en remets à mon créateur et je veux que vous sachiez à quel point je vous aime et à quel point je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous me permettez de vivre depuis tant d'années.»

