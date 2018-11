Amanda Bynes revient sur sa totale débandade

Amanda Bynes est de retour. Du moins, elle aimerait l'être. Celle qui a déjà été l'une des actrices les plus en vue d'Hollywood s'est livrée sur ses années de débauche au magazine Paper, surprenant par le fait même tout le monde avec un look rappelant celui de ses bonnes années.

La femme de 32 ans apparaît en Une du magazine avec de longs cheveux blonds, un maquillage minimaliste et une mine plus paisible que celle qu'elle affichait sur les tabloïds ces dernières années. Son maquilleur Edward Cruz, qui a entre autres comme clientes Anna Wintour et Frankie Grande, a confié à Refinery29 que la pression pour réaliser cette séance photo spéciale pour l'actrice était au rendez-vous du début à la fin. Ensemble, ils ont décidé d'opter pour quelque chose de naturel : ombre à paupières doux, lèvres d'un beige rosacé, et teint illuminé pour rappeler son look frais du temps où elle était l'idole des jeunes.

Il n'y a pas que la santé d'Amanda Bynes qui en avait pris un coup après sa disparition du grand écran. Son look aussi. La jeune femme a enchaîné les chirurgies ratées, les colorations capillaires tape-à-l'œil, en plus des sautes de poids.

Sobre depuis quatre ans, elle raconte qu'elle va mieux et reconnaît avoir eu un gros problème de dépendance aux drogues dès son jeune âge. «J'ai commencé à fumer de la marijuana quand j'avais 16 ans. Même si tout le monde pensait que j'étais "une bonne fille", je fumais de la marijuana depuis ce temps-là, dit-elle au magazine. Je ne suis pas devenue accro [à ce moment-là], et je n'en abusais pas. Et je ne sortais pas, ne faisais pas le party ou faisais une folle de moi... jusque-là.»

Amanda Bynes est rapidement passée du joint à l'ecstasy et la MDAM. Elle dit que la cocaïne n'a jamais été sa drogue de choix, mais qu'elle consommait régulièrement de l'Adderall, un médicament aidant au traitement du trouble déficitaire de l'attention, afin de perdre du poids.

Alors qu'elle tournait le film Hairspray, Bynes raconte se rappeler d'avoir lu «un article dans un magazine qui [appelait l'Adderall] "la nouvelle pilule amaigrissante" et ils expliquaient comment les femmes les prenaient pour rester mince. Je me suis dit : "Bon, je dois mettre la main là-dessus".» Les choses ont ensuite dérapé. Si elle reconnaît avoir toujours eu une relation difficile avec son poids (elle a fait une dépression après s'être vue dans le film She's the Man), elle affirme que le médicament a encore plus affecté sa perception d'elle-même.

Sa carrière s'est toutefois arrêtée après Easy A, alors qu'elle jouait aux côtés d'Emma Stone. Elle prétend avoir détesté sa performance et s'être convaincue d'arrêter de jouer. Aujourd'hui, elle se demande si c'était l'un des effets négatifs de sa consommation de cannabis.

Après avoir annoncé sa retraite, la star avoue être restée «gelée toute la journée» pendant des semaines, a accumulé les mauvaises décisions, a été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies et possession de marijuana puis a multiplié les messages étranges et les insultes sur Twitter. Elle a profité de cette entrevue avec Paper pour s'excuser à tout le monde qu'elle a «blessé» et à qui elle a «menti».

Amanda Bynes est présentement impliquée auprès du Fashion Institute of Design & Merchandising et n'exclut pas un retour au grand écran. «Qu'est-ce que j'ai à perdre?, dit-elle. Je n'ai pas peur pour le futur.»

