Sondage Léger: la météo affecte une personne sur deux

Après un mois de novembre particulièrement froid et pluvieux, l'hiver se pointe déjà le bout du nez au grand dam de certains.

Si le dernier mois n'a pas été très ensoleillé, il a aussi été frisquet. Environnement Canada a d'ailleurs confirmé que de nouvelles températures minimales ont été atteintes très tôt jeudi dernier en Outaouais et dans l'extrême sud du Québec.

Le mercure est descendu jusqu'à -20,8 degrés Celsius dans la région d'Ottawa jeudi matin dernier, battant de plus de quatre degrés le niveau plancher qui avait été atteint en 1972. À Montréal, le thermomètre avait indiqué -14,4 cette même année, alors que jeudi, on a pu y lire -17,8 degrés.

Comme si ce n'était pas suffisant, l'Almanach des fermiers a prédit que les Canadiens seront confrontés à une température plus froide que la normale dans la majeure partie du pays durant l'hiver.

La pluie nous rend-elle réellement maussades? Selon un nouveau sondage effectué par la firme Léger, 52% des Canadiens affirment que la météo a des effets sur leur humeur.

Courtoisie firme Léger

Ceci est encore plus vrai chez les femmes qui sont la majorité (56%) à affirmer subir les effets des intempéries sur leur humeur contre 47% des hommes.

Les Canadiens habitant en Saskatchewan et au Manitoba (63%) sont aussi plus nombreux à affirmer ressentir les effets de la météo. Par contre, le Québec est l'endroit au Canada où la population affirme le moins (47%) être affectée par la météo.

Les milléniaux constituent la génération la plus sensible à la météo (62%), vient ensuite la génération X (53%) et les baby-boomers (43%).

Notons également que plus les gens vieillissent et plus ils affichent des revenus élevés, moins leur humeur est affectée par la météo.

Il ne reste plus qu'à attendre l'été!

Ce sondage Web a été réalisé du 19 au 22 novembre 2018 auprès de 1573 Canadiens âgé(e)s de 18 ans ou plus, à partir du panel en ligne de LegerWeb. La marge d'erreur est de 2,5%.

