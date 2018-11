Postes Canada: les sénateurs adoptent le projet de loi spéciale

OTTAWA — Le Sénat a adopté tard lundi le projet de loi spéciale ordonnant la fin des grèves tournantes menées par les travailleurs de Postes Canada depuis cinq semaines à travers le pays.

Le projet de loi pourrait recevoir la sanction royale à temps pour forcer un retour au travail dès mardi midi. Il a été appuyé par 53 sénateurs et rejeté par 25 autres en troisième lecture. Quatre sénateurs se sont abstenus.

La ministre du Travail, Patty Hajdu, a soutenu la semaine dernière que ce projet de loi est «différent» de celui promulgué par le gouvernement de Stephen Harper — qui avait plus tard été déclaré inconstitutionnel — parce qu'il n'impose pas de nouvelles conventions collectives. Il impose plutôt la médiation comme mode de règlement des différends entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, de même qu'un processus d'arbitrage si celle-ci ne porte pas fruit.

Les négociations sont en cours depuis près d'un an, mais le conflit s'est envenimé lorsque les membres du syndicat ont amorcé des grèves tournantes, le 22 octobre. Ces débrayages ciblés et successifs ont entraîné des arriérés de courrier et de colis dans les principaux centres de tri de la société d'État à Vancouver, Toronto et Montréal.

Le syndicat demande des améliorations au chapitre des salaires et de la sécurité d'emploi, des horaires garantis pour ses 8000 facteurs ruraux et l'équité salariale pour ces travailleurs avec les 42 000 facteurs urbains de Postes Canada. Le syndicat souhaite également que Postes Canada adopte des mesures qui, à son avis, réduiraient le nombre de blessures au travail.