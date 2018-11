Le défenseur Karl Alzner est celui qui a écopé pour le retour au jeu de Shea Weber, alors que le Canadien a décidé d'inscrire son nom au ballottage puisqu'il n'a pas le contrat le plus séduisant pour les autres formations du circuit.

Weber sera de retour au jeu mardi, face aux Hurricanes de la Caroline. Le Canadien devra retirer son nom de la liste des blessés, ce qui signifie qu'il y aurait un joueur en trop avec le grand club.

"Nous avons noté qu'il y a plusieurs équipes qui ont beaucoup de blessés à la défense, a expliqué l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, lundi. Nous avons des défenseurs avec des contrats qui ont un plus petit impact sur la masse salariale qui auraient pu dépanner les autres formations, mais nous ne voulions pas les perdre et affecter notre profondeur.

"Nous croyons que Karl est le joueur que nous risquions le moins de perdre au ballottage en raison de son contrat."

Âgé de 30 ans, Alzner écoule la deuxième saison d'un contrat de cinq d'une valeur moyenne annuelle de 4,625 millions $ US. Il a disputé seulement huit matchs depuis le début de la campagne, alors qu'il a été laissé de côté fréquemment par Julien. Il a amassé une aide.

Outre Weber, Alzner et Jeff Petry, les autres défenseurs du Canadien ont des contrats d'une valeur moyenne annuelle allant de 700 000 $ (Xavier Ouellet) à 2,1 millions $ (David Schlemko).

Les autres équipes de la LNH ont jusqu'à mardi midi pour réclamer Alzner, sans quoi il sera rétrogradé au sein du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

Karl Alzner est soumis au ballottage. @ArponBasu a justement discuté avec lui de la possibilité qu'il soit cédé à Laval.https://t.co/nQbVVAScep — Marc Antoine Godin (@MAGodin) 26 novembre 2018

Julien a indiqué qu'il s'attendait à ce qu'Alzner se rapporte au Rocket s'il n'était pas réclamé. Il a aussi insisté pour dire qu'il pourrait être rappelé plus tard dans la saison, si nécessaire, et que l'équipe n'avait pas l'intention de couper les ponts avec l'ancien choix de première ronde des Capitals de Washington.

"C'est malheureux, mais c'est Karl Alzner qui écope. Cependant, il a toujours été un gars d'équipe avec une approche incroyable, a affirmé Julien. Je suis certain que son approche ne changera pas et ça ne veut pas dire que la situation est irréparable."

La solution facile pour le Canadien aurait été de rétrograder Brett Kulak ou Victor Mete dans la Ligue américaine. Julien a toutefois déclaré que Mete avait connu son meilleur match de la saison samedi, dans un revers de 3-2 face aux Bruins de Boston. Il pourrait aussi obtenir une chance aux côtés de Weber.

De son côté, Kulak n'a disputé que deux rencontres depuis son rappel du Rocket.

"Ça nous achète du temps pour réévaluer un joueur comme Kulak et prendre la bonne décision", a noté Julien.

Kulak n'a pas voulu considérer cette décision de le garder avec le grand club comme un vote de confiance.

Pour répondre aux questions sur Karl Alzner, la période pour les rachats de contrat s'ouvre le 15 juin ou 48 heures après la conquête de la Coupe Stanley et se termine le 30 juin. Son rachat l'été prochain coûterait 6,4M$ au CH mais on économiserait 3,2M$.https://t.co/EOISIyWhbU — Mathias Brunet (@mathiasbrunet) 26 novembre 2018

"Il y a beaucoup de compétition ici avec encore huit défenseurs et je veux prouver chaque jour que je peux être utile à l'équipe", a dit Kulak, qui a été acquis des Flames de Calgary, le 1er octobre.

Kulak, qui a 103 matchs d'expérience dans la LNH, a été utilisé à toutes les sauces par l'entraîneur Joël Bouchard au sein du Rocket et il croit en avoir profité pour peaufiner son jeu.

"Le plus important pour moi, ce sont les batailles à un contre un, a-t-il noté. Les gars sont gros et forts dans la LNH et je dois être intelligent dans mon approche. Je ne suis pas le plus costaud et je dois donc bien me positionner, bien utiliser mon bâton. Je dois coincer mes adversaires le long de la rampe. C'est là-dessus que j'ai travaillé à Laval.

"J'ai aussi obtenu beaucoup de temps jeu dans toutes les situations, ce dont je n'avais pas bénéficié lors des dernières saisons."

D'autres décisions difficiles pourraient être prises par la direction du Canadien au cours des prochains jours, alors que les attaquants Paul Byron et Nikita Scherbak se rapprochent aussi de retours au jeu.