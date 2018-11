General Motors fermera son usine d'assemblage d'Oshawa, en Ontario, ainsi que quatre usines aux États-Unis dans le cadre d'une réorganisation mondiale qui verra la société se concentrer sur les programmes de véhicules électriques et autonomes.

Le constructeur automobile a annoncé ces fermetures dans le cadre d'une stratégie globale visant à transformer sa gamme de produits et son processus de fabrication afin de répondre à la demande changeante du secteur du transport. Ce plan permettra à l'entreprise d'économiser 6 milliards $ US d'ici 2020

GM a également annoncé une réduction de 15 pour cent du personnel contractuel et salarié, ce qui comprend 25 pour cent de moins de cadres.

Le géant américain de l'automobile prévoit abolir 14 700 postes en Amérique du Nord. Environ 8100 employés administratifs accepteront une indemnité de départ volontaire et d'autres seront remerciés. Environ 6000 travailleurs des chaînes de montage seront touchés au Canada et aux États-Unis, mais certains pourraient être transférés vers d'autres usines.

'Devastating': GM employee in Oshawa reacts to reports company will end operations in city https://t.co/VjrRvWBs0Q — National Newswatch (@natnewswatch) 26 novembre 2018

Le premier ministre Justin Trudeau a réagi sur Twitter lundi en rappelant que "depuis des générations, les travailleurs de GM sont le coeur et l'âme d'Oshawa".

Il a ajouté que son gouvernement fera tout en son "pouvoir pour aider les familles visées à se remettre sur pied".

Il a dit avoir parlé à Mary Barra, la présidente et PDG de GM, pour lui exprimer sa "profonde déception à l'égard de la fermeture de l'usine".

Depuis des générations, les travailleurs de GM sont le cœur & l'âme d'Oshawa. Nous ferons tout en notre pouvoir pour aider les familles visées à se remettre sur pied. Hier, j'ai parlé à Mary Barra de GM pour lui exprimer ma profonde déception à l'égard de la fermeture de l'usine. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 novembre 2018

Des employés de l'usine d'assemblage de General Motors à Oshawa, en Ontario, avaient interrompu le travail lundi, en attendant d'en apprendre davantage sur le sort qu'on leur réserve.

Le syndicat Unifor, qui représente plus de 2500 travailleurs de l'usine avait confirmé avoir été informé "qu'il n'y aura plus de production à l'usine d'assemblage d'Oshawa après décembre 2019". Il en va de même pour les usines de Détroit; de Lordstown, dans l'Ohio; de Warren, dans le Michigan; et de Baltimore.

La plupart des usines visées construisent des véhicules qui ne seront plus vendus aux États-Unis après l'an prochain.

Selon le site internet de l'entreprise, l'usine d'Oshawa emploie 2522 ouvriers membres du syndicat Unifor. La production a commencé le 7 novembre 1953. Dans les années 1980, l'usine employait jusqu'à 23 000 personnes.