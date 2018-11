Après avoir installé ses décorations de Noël cette année, Damien Morris s'est retrouvé avec quelques piles en trop et a fait ce que la plupart des gens font: les ranger dans un tiroir en attendant d'en avoir besoin.

Ces piles ont toutefois déclenché un incendie qui aurait pu détruire sa maison située à Charlottetown, sur l'Île-du-Prince-Édouard.

M. Morris n'avait aucune idée que les piles pouvaient représenter un tel danger et il a décidé de partager son histoire afin d'informer le public au sujet d'un phénomène qui, selon les experts, est beaucoup plus courant qu'on ne pourrait le croire.

Au cours de la dernière année, Santé Canada a reçu plus de 100 plaintes de la part de consommateurs concernant les piles. Les problèmes rapportés allaient du simple dégagement de chaleur à l'incendie.

Selon Andrew Hulan, un agent de la sécurité des produits à Santé Canada, tout type de pile pourrait potentiellement comporter un risque, mais celles au lithium-ion font plus souvent l'objet de plaintes.

M. Hulan a expliqué que matériel utilisé pour fabriquer ce genre de pile était très réactif à l'air et que, si une fuite survenait, le résultat était explosif.

En juillet, l'association des services des incendies de Terre-Neuve-et-Labrador a publié un avertissement après que des piles au lithium-ion eurent apparemment provoqué deux incendies dans la province.

L'un de ces incendies, qui a jeté à la rue un frère et une soeur à Saint-Jean de Terre-Neuve, a été mis sur le compte des piles d'une voiture téléguidée pour enfant.

Heureusement, l'incendie ayant éclaté dans la résidence de Damien Morris le 18 novembre a eu un dénouement moins tragique.

À 2 h 30 du matin, nous avons entendu nos détecteurs de fumée se mettre à sonner. Je me suis levé et j'ai réveillé les enfants. Ma femme s'est aussi levée et a dit: "Ça sent bizarre".

Damien Morris