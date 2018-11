Cette fois, il n'en a pas profité pour attaquer Emmanuel Macron. Donald Trump, qui avait copieusement critiqué la France et son président de la République le 13 novembre après une visite mouvementée dans l'Hexagone, s'est exprimé ce dimanche 25 novembre au lendemain de la mobilisation des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, qui a été entachée de violences.

Qualifiant de "grandes et violentes" les manifestations des gilets jaunes, dont les débordements sur les Champs-Elysées ont fait le tour du monde, le président des États-Unis a partagé une réflexion pour le moins surprenante sur Twitter.

Sans viser la France en particulier, Donald Trump a ainsi estimé que les manifestations des gilets jaunes "ne prenaient pas en compte le mauvais traitement infligé par l'UE aux Etats-Unis sur le commerce", ni la question de la contribution européenne à la "GRANDE protection militaire" de l'Europe par les États-Unis.

The large and violent French protests don't take into account how badly the United States has been treated on Trade by the European Union or on fair and reasonable payments for our GREAT military protection. Both of these topics must be remedied soon.