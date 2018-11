7 alcools qui s’offrent bien en cadeau

Dandy Old Tom Gin

Courtoisie

Envie de faire différent? Ce nouveau gin 100% québécois mais inspiré de Londres du 18e siècle du Domaine Lafrance est surprenant. Vieilli en fûts de cabernet-sauvignon, lui procurant une teinte cuivrée, il est plus doux et plus sucré que le London Dry en plus de révéler des notes fruitées, de raisin, de pomme et d’érable. Il peut rappeler le Calvados. On le déguste sans gêne sur glace.

55$