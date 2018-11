Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

AQUAMAN

Date de sortie : 21 décembre 2018

Réalisation : James Wan

Distribution : Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman

THE LEGO MOVIE 2: The Second Part

Date de sortie : 8 février 2019

Réalisation : Mike Mitchell, Trisha Gum

Distribution : Margot Robbie, Alison Brie, Chris Pratt

THE LION KING

Date de sortie : 19 juillet 2019

Réalisation : Jon Favreau

Distribution : Donald Glover Seth Rogen, Beyoncé

ONCE UPON A DEADPOOL

Date de sortie : 12 décembre 2018

Réalisation : David Leitch

Distribution : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Fred Savage

REPLICAS

Date de sortie : 11 janvier 2019

Réalisation : Jeffrey Nachmanoff

Distribution : Alice Eve, Keanu Reeves, Emily Alyn Lind

THE SECRET LIFE OF PETS 2

Date de sortie : 7 juin 2019

Réalisation : Chris Renaud

Distribution : Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart

SERENITY

Date de sortie : 25 janvier 2019

Réalisation : Steven Knight

Distribution : Diane Lane, Anne Hathaway, Matthew McConaughey

THEY SHALL NOT GROW OLD

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Peter Jackson

Distribution : -